תאונה קטלנית בצפון: נהג רכב נהרג מפגיעת משאית

מומלצים -

גבר כבן 30 נהרג הבוקר (שישי) בתאונת דרכים קטלנית בין משאית ורכב בכביש 70 סמוך למצובה שבצפון הארץ. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו במקום. שני בני אדם נוספים נפצעו באורח בינוני וקל.

הפראמדיקים של מד"א אדריאן אוקמפו והדר שייר סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. הרכב הפרטי שהיה מפורק לגמרי עמד בשול הדרך והמשאית עם פגיעות בחלקה הקדמי הייתה בסמוך. גבר בן 30, שהיה ברכב בזמן התאונה שכב בצמחיה בסמוך לכביש כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפגיעה רב מערכתית קשה מאוד.

"ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. פצוע נוסף, גבר בן 31 שהיה ברכב בזמן התאונה ונפצע באורח בינוני בפלג גופו העליון התהלך בזירה יחד עם נהג המשאית, גבר בן 33 שנפצע באורח קל. לאחר בדיקות ראשוניות בשטח פינינו את 2 הפצועים לבית החולים כמצבם יציב".