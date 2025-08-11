ההיסטוריה קמה לתחייה: הצצה למוזיאון הכנסת שנחנך לראשונה
באחד הרחובות הסואנים בבירה מסתתרת היסטוריה חשובה: המבנה הראשון של כנסת ישראל • 60 שנים אחרי שעבר הפרלמנט למקומו הנוכחי, מקבל הבניין הישן חיים חדשים • כתבנו חזר אל הרגעים המכוננים שמתעוררים מחדש • צפו
פייר קלושנדלר כתב מגזין
בלב ירושלים, באחד המקומות הסואנים בבירה, מסתתר מבנה מיתולוגי עם היסטוריה חשובה: מקום מושבה הראשון של כנסת ישראל, שישבה שם עד למעבר למשכן הקבע שאנחנו מכירים היום. שישים שנים אחרי, והיום (שני) המבנה הישן קיבל חיים חדשים - מוזיאון הכנסת שנחנך לראשונה. כתבנו פייר קלושנדלר חזר לרגעים המכוננים בפוליטיקה הישראלית שמתעוררים לחיים בין כותלי הבניין המיתולוגי. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.
