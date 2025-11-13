הרצוג נגד סגירת גלי צה"ל: "לא למחוק כלי דמוקרטי קריטי"

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (חמישי) להחלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצה"לית. בכנס לציון 25 שנים למכינת 'ימין אורד', אמר הנשיא: "בתקופה של קיטוב פוליטי וחברתי, ושל מאבקים על דמותה של הדמוקרטיה הישראלית, המהלך לסגירתו המוחלטת של כלי תקשורת ציבורי ותיק בישראל, מעורר דאגה רבה, ובצדק".

הנשיא התייחס לביקורת שמתח שר הביטחון ישראל כ"ץ על גלי צה"ל: "אין ספק ואין חולק על כך שעצם קיומה של תחנת רדיו צבאית-ציבורית בדמוקרטיה ליברלית - הוא חריג. אבל במיוחד בעת הזאת, של חרמות וביטול הדדי, של היעדר הקשבה וכבוד זה לזה, אסור לנו לשכוח שכאשר קולות נמחקים אנחנו מפסידים לא רק תדר, אלא גם דיאלוג. בוודאי שצריך לתקן, אבל לא למחוק לחלוטין כלי דמוקרטי קריטי - שמעניק לנו שידור ציבורי. לתקן כן, להרוס לא".

גורם ביטחוני בכיר השיב בתגובה: "אם הנשיא חובב תחנות רדיו שיקים לו אחת בבית הנשיא. ממשלת ישראל בלבד תקבל את ההחלטות, בהתאם לסמכותה, בנוגע לסגירת גלי צה"ל".

שר הביטחון ישראל כ"ץ ענה היום בתגובה לביקורות שעלו נגד החלטתו: "מדהים איך אנשים שקבעו נחרצות לאורך שנים שיש לסגור את גלי צה"ל בעת שכיהנו כרמטכ"לים או בכירים בצה"ל או כשרי ביטחון - הופכים כעת את עורם ומתנגדים מתוך פוזיציה פוליטית לסגירת התחנה. אין מקום לתחנת שידור אזרחית בצה"ל - זה לא קיים באף מדינה דמוקרטית בעולם. גלי צה"ל לא משמשת כפה ואוזן לחיילים ומשדרת תכנים פוליטיים ומפלגים שאינם עומדים בקנה אחד עם ערכי צה"ל. כל ההתקפות המכוונות כלפיי מצד פוליטיקאים ובעלי עניין והניסיון לצבוע את ההחלטה בצבעים פוליטיים צרים - לא יועילו ולא ישנו את החלטתי".

כזכור, אתמול הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ כי החליט לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. את החלטתו נימק כשאמר: "זהו המהלך ההכרחי לשמירת אופיו הממלכתי של צה"ל ולחיזוק אמון הציבור בו".

בהמשך הודיעו עובדי התחנה על סכסוך עבודה לאור ההחלטה.

השר יגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה, בהתאם להליך המקובל. שידורי התחנה צפויים להיפסק עד לתאריך 1 במרץ 2026.