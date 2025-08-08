שקיעת האליטות: אישי הציבור שמפיצים את דיבת ישראל בעולם

מומלצים -

בשבועות האחרונים שוטף את העולם קמפיין הרעב השקרי, שאותו הדהדו גם אצלנו כאן, מתוכנו. אליו הצטרפו לאחרונה גם אישי ציבור, גנרלים לשעבר ואנשי רוח ותרבות שהפיצו את הרעה על רצח עם ופשעי מלחמה שמבצעת ישראל בעזה. מדויד גרוסמן ואתגר קרת שהפיצו את דיבתם על ישראל באיטליה, דרך אהוד אולמרט שעושה זאת ברשתות הזרות ועד קליקת האומנים שיצאו נגד לוחמי צה"ל. אושי דרמן יצא לראות איך נראית שקיעת האליטות. צפו בכתבה המלאה מתוך "קבינט שישי".