לנצח בן 4: היום יום הולדתו השביעי של אריאל ביבס ז"ל

נזכור אותו לנצח: היום (רביעי) הוא יום הולדתו ה-7 של אריאל ביבס, שנחטף ונרצח לצד אמו שירי ואחיו התינוק כפיר - כשהוא רק בן 4.

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כזכור, בבוקר שבעה באוקטובר שהתה משפחת ביבס בביתם בקיבוץ ניר עוז - המחבלים חטפו את ירדן, אב המשפחה, כשיצא החוצה להגן עליהם עם אקדחו האישי. זמן קצר אחר כך פשטו מחבלים על הבית, רצחו את הכלב טונטו וחטפו את שירי, אריאל וכפיר.

לאחר 484 ימים של קמפיין עולמי עם זעקה ודרישה להשבתם, ועל רקע החשש הכבד לגורלם, ירדן שוחרר במסגרת עסקת החטופים השנייה. 19 ימים לאחר מכן הגיעה רשמית ההודעה הכואבת על הירצחם בשבי של שירי, אריאל וכפיר, והם הושבו לקבורה בישוב צוחר.