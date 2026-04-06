פיקוד העורף הודיע היום על עדכון משמעותי בזמני ההתגוננות בעשרות יישובים בצפון, שייכנס לתוקף מחר (שלישי) בשעה 12:00. המהלך, שגובש בשיתוף פעולה עם פיקוד הצפון וחיל האוויר, נועד להעניק לתושבים זמן נוסף להגיע למרחב המוגן. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ציין כי השינוי הוא תוצר של תהליך למידה מקצועי ומבוקר המותאם למציאות המבצעית המשתנה. "הארכת זמני ההתגוננות תאפשר לתושבים היערכות טובה יותר בעת חירום, במטרה למקסם את ביטחונם ולשמור על חיי אדם", הדגיש האלוף קלפר.

השינוי המרכזי נוגע ליישובים שהוגדרו עד כה כבעלי זמן התרעה "מיידי", וכעת יזכו לחלון זמן משמעותי להגעה למיגון. ב-14 יישובים, בהם בוקעתא, עין קנייא, מג'דל שמס, מסעדה, אלוני הבשן, נווה אטי"ב, אודם, אל-רום, נמרוד, מרום גולן, עין זיוון, נוב, רמת מגשימים וחספין, יוארך זמן ההתרעה ל-15 שניות. בשמונה יישובים נוספים – קשת, אורטל, אלי-עד, אפיק, יונתן, מיצר, נטור ואבני איתן – יוארך זמן ההתגוננות ממיידי ל-30 שניות, מהלך שצפוי לשפר דרמטית את יכולת ההתגוננות של התושבים בשטח.

במקביל, הוחלט על הארכות זמן נוספות ביישובים שכבר נהנו מהתרעה מוקדמת. שבעה יישובים (אניעם, גשור, כפר חרוב, נאות גולן, מבוא חמה, גבעת יואב ובני יהודה) יעברו מ-15 שניות ל-30 שניות. בשבעה יישובים אחרים, בהם קדמת צבי, מעלה גמלא, חד נס, כנף, רמות, חמת גדר ועין גב, יוכפל זמן ההתרעה ל-45 שניות. בנוסף, שמונה יישובים ובהם קצרין, אלמגור, האון, מסדה, מעגן, שער הגולן, תל קציר וצמח, יזכו להארכת זמן מ-30 שניות ל-45 שניות. בחמישה יישובים, בהם קלע אלון, רמת טראמפ, שעל ואשדות יעקב (איחוד ומאוחד), לא יחול שינוי במדיניות ההתראה הנוכחית.

תהליך העדכון כלל הקמת צוות מומחים שבחן את המערכות והיכולות הטכנולוגיות, והוביל לסדרת התאמות מבצעיות שהוצגו לראשי הרשויות הרלוונטיות. בפיקוד העורף מדגישים כי העדכון הרשמי יופץ לציבור מחר עם כניסת השינויים לתוקף, תוך המשך בקרה שוטפת והתאמת המענה לתושבים בהתאם להתפתחויות במערכה.