אמש (חמישי), עשרות אזרחים ישראלים, ביניהם סגנית יו"ר הכנסת, לימור סון הר-מלך, חצו את גדר המערכת משטח ישראל לרצועת עזה. האירוע התבצע תחת מעקב מתמיד של תצפיות צה"ל, שהבטיחו תגובה מיידית.

כל המעורבים הושבו בבטחה לשטח ישראל והועברו לטיפול משטרת ישראל. בצה"ל הבהירו כי חציית הגבול היא מסוכנת מאוד, גם עבור האזרחים עצמם וגם עבור הכוחות הפועלים באזור. דובר צה"ל גינה את המעשה בתוקף וציין כי יש לנקוט צעדים למניעת הישנותו.

הרקע לאירוע קשור לפעילות מתמשכת של תנועת 'נחלה' במרחב עזה. בשבועות האחרונים פעלה התנועה להחזרת ההתיישבות היהודית בחבל עזה, ולצורך כך נכנסו עשרות משפחות עם סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר-מלך לשטח הרצועה, במהלכים המוצגים כצעד ראשון לקראת צעדת ענק שתתקיים בחג הפסח.

ח"כ סון הר-מלך ציינה באירוע: "במקום הזה, ממנו יצאו המרצחים כדי לזרוע מוות וחורבן, אנחנו קובעים היום: ברחובות עזה ישחקו ילדים וילדות יהודים, בעזה יקומו ערים משגשגות ויפרחו חיים. עזה תהיה יהודית, כי רק כך נבטיח ניצחון וביטחון אמיתי לעם ישראל".

יושב ראש תנועת 'נחלה', צבי אלימלך שרבף, הוסיף: "הכניסה שלנו לעזה בשירה ובריקודים היא התשובה לכל מי שמתכנן שלטון זר. הציבור הישראלי דורש התיישבות יהודית, והכניסה הזו היא יריית הפתיחה לקראת צעדת הענק בחג הפסח הקרוב".

בצה"ל הדגישו כי הפעולה הזו אינה מתקבלת על הדעת מבחינת הביטחון, וכי חציית הגבול עלולה לסכן את האזרחים עצמם, כמו גם את הכוחות הפועלים במרחב.