העיתונאי ואיש התקשורת דן מרגלית הלך לעולמו בגיל 87

העיתונאי ואיש התקשורת דן מרגלית הלך היום (חמישי) לעולמו בגיל 87. בתו שירה מרגלית כתבה בפוסט ברשתות החברתיות שאביה נפטר לאחר מאבק במחלה קשה. "הוא היה איש משפחה, אגם אוהב, עיתונאי ואיש ספר, ציוני ואוהב את ישראל בכל נימי נפשו".

מרגלית נולד ב-1938 בתל אביב, והיה לאחד מהעיתונאים הבולטים בישראל. בצעירותו כתב בעיתון "חרות", ובתחילת שנות ה-60 בשנים החל לעבוד ב"הארץ". לימים עבד גם ב"מעריב" וב"ישראל היום". עבד גם בתוכניות שונות בטלוויזיה הישראלית - בין היתר ב"פופוליטיקה" המצליחה וכן היה אחד ממגישיה של "ערב חדש" עד לירידתה הסופית משידור ב-2018.

בשנות ה-70 שימש כשליח "הארץ" בוושינגטון וחשף את "פרשת הדולרים" - לפיה לראש הממשלה דאז יצחק רבין קיים חשבון בארצות הברית בניגוד לתקנות.