בארי לויט בן ה-83 הוא ההרוג בקריסת המרפסת בירושלים

בארי לויט בן נהרג בקריסת המרפסת על מאפייה ברחוב קק"ל בירושלים, כך הותר לפרסום • בארי נלכד תחת ההריסות, חולץ על ידי הכוחות - ומותו נקבע במקום

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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בארי לויט, ההרוג בקריסת המרפסת בירושלים
בארי לויט, ההרוג בקריסת המרפסת בירושליםבאדיבות המשפחה

בארי לויט בן ה-83 הוא ההרוג בקריסת המרפסת ברחוב קק"ל בירושלים, כך הותר היום (שלישי) לפרסום.

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אתמול קרסה מרפסת על מאפייה ברחוב קק"ל בירושלים. בארי נלכד תחת ההריסות, חולץ על ידי הכוחות - ומותו נקבע במקום. כמו כן, שלושה בני אדם נפצעו באורח קל.

תיעוד קריסת המרפסת בירושלים (קרדיט: הצלה שערי חסד)
תיעוד קריסת המרפסת בירושלים (קרדיט: הצלה שערי חסד)

אתמול בבוקר, שעות לפני האסון, הזמינו הדיירים לזירת הקריסה ברחביה קבלן לבדיקת תקינות מרפסות, לאחר שנמצאו אבנים שנפלו למרגלות הבניין ביממה האחרונה.

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