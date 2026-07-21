בארי לויט בן ה-83 הוא ההרוג בקריסת המרפסת בירושלים

בארי לויט בן ה-83 הוא ההרוג בקריסת המרפסת ברחוב קק"ל בירושלים, כך הותר היום (שלישי) לפרסום.

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אתמול קרסה מרפסת על מאפייה ברחוב קק"ל בירושלים. בארי נלכד תחת ההריסות, חולץ על ידי הכוחות - ומותו נקבע במקום. כמו כן, שלושה בני אדם נפצעו באורח קל.

אתמול בבוקר, שעות לפני האסון, הזמינו הדיירים לזירת הקריסה ברחביה קבלן לבדיקת תקינות מרפסות, לאחר שנמצאו אבנים שנפלו למרגלות הבניין ביממה האחרונה.