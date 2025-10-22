בשל ביקור ואנס: אלו הכבישים שייחסמו מחר ברחבי תל אביב

המשטרה פרסמה היום (רביעי) הודעה על השינויים בהסדרי התנועה למחר בעקבות ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, בתל אביב.

בעקבות הביקור, ביום חמישי 23.10 בין השעות 10:00-14:00, ייחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים בתל אביב:

• רחוב קפלן ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב יגאל אלון לשני הכיוונים

• דרך מנחם בגין תחסם מזבוטינסקי עד רחוב חשמונאים לשני הכיוונים

• רחוב לסקוב ייחסם מרחוב הפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

• רחוב הֶפטמן ייחסם מרחוב שפרינצק עד רחוב לסקוב לכיוון מערב

• רחוב לאונרדו דה וינצ'י ייחסם מרחוב הֶפטמן עד רחוב קפלן לכיוון צפון

• רחוב דובנוב ייחסם משד' שאול המלך עד רחוב הארבעה לשני הכיוונים

• רחוב דניאל פריש ייחסם מרחוב אבן גבירול עד רחוב דובנוב לכיוון מזרח

• רחוב שאול המלך ייחסם מרחוב אבן גבירול עד דרך נמיר בשני הכיוונים

• רחוב ויצמן ייחסם מרחוב ברקוביץ׳ לכיוון דרום

• עליות למחלף השלום ייחסמו מצפון ומדרום

מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים יפעלו על מנת לאבטח, ללוות, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור. בנוסף לפריסת הכוחות בשטח, מרכזי שליטה ומוקדי משטרה פועלים במתכונת מתוגברת על מנת להבטיח פיקוד ושליטה אפקטיביים לאורך כל המבצע.

המשטרה הדגישה כי בכל מהלך הביקור חל איסור מוחלט להעלאת כל כלי טייס (לרבות רחפנים) למרחב האווירי.