קצינים במשטרה נגד בן גביר: "לא זכור שזעם ככה שכשהושלכו רימונים בקפלן"

קצינים בכירים במשטרה יוצאים נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, והמפכ"ל רנ"צ דני לוי, בעקבות הביקורת שקיבלו השוטרים על השימוש בכוח בעת שפינו מפגינים חרדים השבוע. כך פורסם הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי ראש דסק הפלילים, לי עייש.

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בשיחות עם i24NEWS, הקצינים אמרו כי הם לא מקבלים גיבוי, ואף מרגישים כמו שק חבטות של הדרגים הבכירים, המנסים לגלגל אליהם את האחריות. חלק מהקצינים אף הביעו חשש כי שהמסר שמגיע מהדרג עלול להשפיע על אופן ההתנהלות באירועים קרובים בעתיד.

אחד הקצינים אמר: "זורקים אותנו למסילה בגלל שבן גביר זעם. אני לא זוכר שכשהושלכו רימונים בקפלן הוא זעם ככה. פתאום נוח לגלגל את כל האחריות לשוטרים בשטח? אנחנו לוקחים צעד אחורה, מי שרוצה לפנות בכוח, שיעשה את זה בעצמו. מבחינתנו שיעצרו את המדינה. כשמדובר בחרדים אסור להשתמש באלות, בפרשים או ברימוני הלם?".

כזכור, לאחר פרסום התיעודים הבעייתיים בהם שוטרים נראו כשהם בועטים בראשו של מפגין חרדי, השוטר בסרטון הושעה מפעילות מבצעית. במקביל, במשטרה עורכים בדיקה פנימית על האופן שבו פונו המפגינים החרדים, זאת לצד בדיקה נוספת במח"ש.