אסון באשדוד: צעירה בהיריון מתקדם נהרגה בתאונה חזיתית; הרופאים הצילו את התינוקת

אירוע קשה הבוקר (רביעי) באשדוד: אישה בת 35, שהייתה בשלבי היריון מתקדמים, נהרגה בתאונת דרכים חזיתית קשה שאירעה בדרך לסקוב בסמוך לגשר הנמל בעיר. משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות התאונה.

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למרות מאמצי החייאה ממושכים של הצוותים הרפואיים בחדר הטראומה בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה של האם. עם זאת, במבצע חירום רפואי מורכב, יילדו הרופאים בניתוח קיסרי חירום פגה, שנמצאת כעת בטיפול נמרץ בפגייה כשמצבה מוגדר קשה.שני כלי רכב פרטיים התנגשו חזיתית בעוצמה רבה, וכתוצאה מכך נפגעו חמישה בני אדם, האישה שנפצעה אנושות וארבעה נוספים שנפגעו באורח קל.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, ישראל מאיר גיאן, סיפר: "מדובר בתאונת דרכים חזיתית בין שני כלי רכב, עם פגיעות פח קשות מאוד בחלקם הקדמי. אישה כבת 30 שכבה כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלות מרובות וקשות בגופה. ארבעה פצועים נוספים מהרכבים התהלכו במקום התאונה כשהם פצועים באורח קל. הענקנו לכולם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם בדחיפות באמבולנסים לבית החולים".

שמואל לסרי ואושר אביטן, חובשים של איחוד הצלה שהגיעו במהירות למקום, מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות שני כלי רכב, הענקנו טיפול רפואי בזירה לאישה (כבת 30) שנפצעה במצב קשה ולארבעה פצועים במצב קל והם פונו לבית חולים להמשך טיפול".

עם הגעתה של הפצועה לבית החולים במצב אנוש, הוקפצו במקביל צוותים רב-מערכתיים של מחלקת הטראומה, המלר"ד (חדר המיון), חדר הלידה והפגייה. כשהבינו הצוותים כי חייה של האם בסכנה מיידית, התקבלה ההחלטה לבצע ניתוח קיסרי חירום ממש בתוך חדר הטראומה כדי להציל את העוברית. הפגה חולצה, עברה פעולות החייאה מיידיות על ידי רופאי הילדים, והועברה בתוך דקות ספורות להמשך טיפול אינטנסיבי בפגייה כשהיא מונשמת ומצבה מוגדר קשה. למרות מאבק גבורה ממושך של בכירי הרופאים באסותא להציל את חיי האם, הרופאים נאלצו לקבוע את מותה.

מבית החולים הציבורי אסותא אשדוד נמסר: "אנו משתתפים בצערה העמוק של המשפחה בשעתה הקשה ומלווים אותה ברגעים אלו".