השלכת אבנים וקריאות "נאצים": הפגנות נגד הגיוס בבני ברק

הפגנות הענק של הפלג הירושלמי נגד גיוס חרדים החלה בבני ברק ובירושלים היום (חמישי), הפעם בשל מעצרם של שני סרבני גיוס. המשטרה הכריזה על המחאה בבני ברק כ"לא חוקית" לאחר שמפגינים הפרו את הסדר, השליכו אבנים על השוטרים וקראו להם נאצים.

בירושלים, מעל 200 מפגינים מתכנסים גם בצומת בר אילן לקראת הפגנה המונית, המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים גם בכניסה לבירה.

במשטרה הדגישו כי "שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי". בנוסף, המליצו לציבור "לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת - יש להימנע מהגעה למקומות אלו".

חסימות הכבישים לקראת הפגנת הענק

מהמשטרה נמסר כי "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לכניסה לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש ומונעים נסיעת כלי רכב תוך קריאות 'נאצים' והשלכת אבנים לעבר השוטרים. קצין משטרה הכריז על הפגנה כבלתי חוקית בטרם יחלו כוחות המשטרה בפיזורה. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומפנים את התנועה לדרכים חלופיות תוך חילוץ כלי רכב".

• כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון - התנועה מופנת לכביש 471.

• כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.

"אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת".

בהפגנה בירושלים, הוצב מבנה "המרכבה" בחזית, ומטרתו להאדיר ולהוביל סרבני גיוס חרדים שנעצרו ושוחררו מכלא צבאי. בנוסף, מספר מפגינים הציתו צווי גיוס.

מוקדם יותר דיווחנו כי על רקע חוק הפטור מגיוס, העיתונים החרדיים שיצאו לאור הבוקר, הכריזו על החרפת צעדים של מפלגות המגזר, זאת בעקבות מעצרם של שני האחים בני ישיבות שלא נענו לצווי הגיוס שנשלחו אליהם. בעיתון "יתד נאמן", המשתייך למפלגת "דגל התורה" הליטאית, הכותרת הלכה צגד קדימה שם הכריזו "מלחמה": "כשמדינת ישראל דורסת את הקו האדום, שלטון הכוח הדורסני פוגש את עולם התורה. רבינו מרן הגר"ד לנדו שליט"א: "הרשויות ימצאו את עצמן מול יהדות חרדית עולמית מלוכדת הנלחמת על נשמת אפה", נכתב בין היתר.