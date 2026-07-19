לקראת צעדת המחאה של ארגוני הימין: צה"ל הכריז על שטח צבאי סגור בעוטף עזה

דובר צה"ל הודיע היום (ראשון) כי הכריז על שטח צבאי סגור החל מהיום ב-08:00 ועד לאותה שעה מחר במרחב הנגב המערבי. השטח הצבאי הסגור ישתרע מצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, ומצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 עד לכרם שלום. ההודעה מגיעה שעות בודדות לפני הזמן שבו תוכננה להתחיל "צעדת האלפים לעזה" שנועדה לקדם התיישבות יהודית ברצועה.

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בהודעת דובר צה"ל נכתב: "בהתאם להערכת המצב הוחלט על הטלת צו שטח צבאי סגור. נדגיש כי תתאפשר כניסה ליישובים עבור התושבים והעובדים במרחב. צה"ל ערוך במרחב". יצוין כי בצעדה המתוכננת צפויים להשתתף חברי קבינט, שרים בכירים ועשרות ח"כים, בהם: בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, ניר ברקת ושלמה קרעי.

הצעדה תתקיים תחת הקריאה המרכזית "ניסנית, דוגית, אלי סיני - עכשיו!", וצפויים להשתתף בה בה אלפי ישראלים. בהודעה מטעם מארגני הצעדה נכתב: "המהלך נסמך על דברי ראש הממשלה כי בעת הזו 'צריך לעשות ולא לדבר', לצד דברי שר הביטחון ישראל כ"ץ על כוונתו להקים 3 גרעיני נח"ל בתוחמת הצפונית והכרזת שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', אשר אישר כי מנהלת ההתיישבות שבראשותו כבר השלימה את הכנת התשתיות והתוכניות הנדרשות להקמת ההתיישבות באזור".