טרגדיה בירושלים: אישה כבת 80 נהרגה היום (חמישי) בפיצוץ בלון גז ברובע היהודי שבעיר העתיקה. גבר כבן שהיה במקום נפצע באורח קשה, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בעיר, כשהוא סובל מכוויות בגופו.

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חובש בכיר במד"א אליהו פכטר וחובשי מד"א אליה נורי, יאיר דוד סיפרו: "באמצעות טרקטורון ייעודי של מד"א, הצלחנו להגיע לזירה דרך הסמטאות וראינו שני פצועים ככל הנראה מפיצוץ בלון גז, בהם אישה, שוכבת על הרצפה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה"

"הענקנו לה טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח גבר כבן 50, בהכרה עם כוויות קשות בגופו", הוסיפו.

מבדיקה ראשונית עולה כי מקור האירוע הוא ככל הנראה בדליפת גז מאזור המטבח של אחת הדירות, אשר הגיעה לתחום הנפיצות וגרמה לפיצוץ. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי האירוע בשליטה, ולוחמי האש מבצעים סריקות מקיפות במבנה ובסביבתו ולא אותרו לכודים. כמו כן בוצע ניתוק של מקורות החשמל והאנרגיה במבנה ובבדיקות ניטור - לא נמצאו ערכים חריגים. נסיבות האירוע ייבדקו על ידי חוקר דליקות.