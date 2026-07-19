"אין בית שאין בו סיכון": אחד מכל שני בני נוער נחשף לאלימות

הדו"ח השנתי של עמותת עלם, שיוגש היום (ראשון) לנשיא המדינה יצחק הרצוג, מציג תמונת מצב מדאיגה על מצבם של בני הנוער שפגשו צוותי העמותה במהלך השנה האחרונה.

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הנתונים מבוססים על מפגש עם כ-15 אלף בני נוער ועל מדגם של יותר מ-3,100 משיבים. מהדו"ח עולה כי 54% מבני הנוער דיווחו שנחשפו לפחות לסוג אחד של אלימות, כאשר רבים מהם חוו שלושה עד ארבעה סוגי אלימות שונים. עוד עולה כי 51% דיווחו כי היו קורבן לאלימות מינית, ונרשמה עלייה משמעותית באלימות בתוך הבית ובאלימות ברשת.

עוד מצביע הדו"ח על עלייה בשימוש בחומרים ממכרים: 66% מבני הנוער דיווחו על שימוש באלכוהול, לעומת 45% בשנה שעברה, ו-45% דיווחו על שימוש בסמים. בנוסף, יותר מ-40% דיווחו על תחושות של בדידות, דיכאון וחרדה, כאשר בקרב נערות הנתון מגיע לכ-63%.

אחד הנתונים המדאיגים בדו"ח מתייחס לבני נוער שחוו אובדן: 45% מהם דיווחו על מחשבות או התנהגות אובדנית, ו-35% על פגיעה עצמית. עוד מציינים בעלם כי מתחילת 2026 נרשמה עלייה של 70% בדיווחים על פגיעה עצמית ועלייה של 73% ברמות הכעס בעקבות ההסלמה הביטחונית.

בעלם מזהירים כי מאז 7 באוקטובר יותר ויותר בני נוער שלא הוגדרו בעבר כנוער בסיכון מצטרפים למעגלי המצוקה. "אין בית שאין בו סיכון", נכתב בדו"ח, הקורא להרחיב את המענים לכלל בני הנוער ולא רק לאוכלוסיות המוגדרות מראש כנוער בסיכון.