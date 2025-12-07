נקבע מותו של תינוק בבית שמש, נבדק אם נחנק מחוט של מוצץ

תינוק בן 9 חודשים נפטר הבוקר (ראשון) בבית מגורים בבית שמש לאחר שככל הנראה נחנק משרוך שמחובר למוצץ.

הדיווח התקבל הבוקר במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, ולפיו תינוק נמצא מחוסר הכרה בבית בעיר בית שמש. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לתינוק טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה שבסופן נקבע מותו.

פראמדיק מד"א, אושרי אדרי, סיפר: "התינוק היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".