הרכישה שמעולם לא הייתה? תביעת הענק נגד חברת WIZ

תביעת ענק הוגשה הערב (שני) לבית המשפט המחוזי בת"א נגד חברת Wiz בטענה כי התהדרה ברכישת סטארט-אפ Raftt בעשרות מיליוני דולרים - עסקה שלפי התביעה מעולם לא התרחשה.

לפי התביעה, במקום לבצע עסקת רכישה, Wiz שילמה למייסדי Raftt ולעובדים תמורה כ-15 מיליון דולר במסווה של "שוחד אזרחי" וכך גזלה את הטכנולוגיה של Raftt והצוות האורגני המלא, והשיקה את Wiz Code תוך יצירת מצג שווא כלפי המשקיעים והתקשורת.

עוד נכתב בתביעה, כי מייסדי ועובדי ראפטט חתומים על בקשת פטנט של Wiz שהוגשה בארצות הברית - אשר לב ליבה בטכנולוגיה שפותחה על ידם עבור ראפטט.

מ-Wiz נמסר בתגובה: "כשחברה מצליחה, לצערנו יש גורמים שמנסים לנצל זאת ולהגיש תביעות בשיטת 'המצליח'. עצוב לנו לראות שהפעם מייסדי ראפטט - יזמים צעירים ומוכשרים - נפגעים מכך ומהווים מטרה. כמו כל תביעה נגד וויז בעבר, אנו בטוחים שגם התביעה הזו תסתיים ללא כל בסיס ממשי".