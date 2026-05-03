בערב יום העצמאות הכל התחיל, והנה, רק שבוע וחצי אחרי הרצח של ימנו בנימין זלקה ז״ל, מדינה שלמה שואלת את עצמה מה קורה עם בני הנוער כשאף אחד לא משגיח.

בשיחה עם הנערים עצמם, הבנו מהר מאוד שהרצח של ימנו זלקה השפיע עליהם עמוקות ותופס חלק משמעותי מהשיחות שלהם. אחד הנערים מספר: "זה לא הגיוני שככה לוקחים חיים של בן אדם על שטויות. זה קורה אבל אין מה לעשות צריך לטפל בזה טוב כנראה".

סמוך לגלידריה מקומית וידועה בפתח תקווה התקבלה קריאה על רעש, ודווקא שם מצאנו חבורה של נערים מפתח תקווה ואחד מהם מספר ששמע מהבית את הרצח של זלקה זכרו לברכה. "נכנסתי ללחץ, שמעתי עימות רציני, ירדתי למטה לבדוק - וראיתי דקירה", הוא סיפר.