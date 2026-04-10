למה האינסטגרם שלכם מלא בחלות בצורת מפתח?

אלפי ישראלים ואופים ברחבי העולם ממלאים בשעות האחרונות את הרשתות החברתיות בתיעודים של "חלת מפתח" - המנהג המסורתי לשבת הראשונה שאחרי חג הפסח. המגמה הוויראלית, שצוברת תאוצה לקראת כניסת השבת, אינה רק טרנד אסתטי אלא ביטוי למסורת יהודית עתיקה המיוחסת לסגולה לפרנסה, בריאות ושפע.

החלה הייחודית מעוצבת כך שהבצק עצמו נקלע לצורת מפתח, או לחלופין, מפתח מתכתי מוטבע בתוך הבצק לפני האפייה כסמל לפתיחת שערי שמיים. מדובר בהזדמנות הראשונה של הציבור לשוב ולאפות בצק לאחר שבוע של איסור חמץ, מה שמוסיף למצווה חשיבות טקסית מחודשת. מלבד הצורה החיצונית, רבים נוהגים להקפיד על מצוות הפרשת חלה במעמד זה, מתוך אמונה כי השילוב בין המצווה לסמל המפתח יסייע בפתיחת "שערי פרנסה" סגורים.

שורשי המנהג מופיעים לראשונה בכתביו של רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, הידוע כ"אוהב ישראל", שציין במאה התשע עשרה כי מדובר במסורת עתיקת יומין. "המנהג הוא מימים קדמונים לנקוב את החלות בשבת שלאחר פסח במפתחות. ונעשה על החלה צורת מפתח, ומנהג ישראל תורה הוא".

ההסבר ההיסטורי והתאולוגי טמון בסיפור המקראי: עם כניסת בני ישראל לארץ ישראל לאחר הפסח הראשון, פסק לרדת ה"מן" השמימי והעם נדרש להתחיל לעמול לפרנסתו מתבואת הארץ. נקודת זמן זו, שבה מסתיימת ההנהגה הניסית ומתחילה ההנהגה האנושית, נחשבת לעת רצון לבקשת הצלחה כלכלית ופתיחת שערים רוחניים וגשמיים כאחד.

הסמליות של המפתח חורגת מעבר להיבט הכלכלי ומשמשת כתפילה רחבה יותר לזיווג, פריון ושלום בית בתקופת האביב. בעוד שבעבר המנהג היה מזוהה בעיקר עם הקהילה החסידית והמזרחית.