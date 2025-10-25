מאות מפגינים לשחרור "עצורי הפחים" מחוץ לכלא הדרים

מאות מפגינים הערב (שבת) בקריאה לשחרור הנאשמים בהבערת הפחים מול מעון ראש הממשלה בירושלים לפני כחודשיים, שהובילה להצתת רכבו של חייל מילואים במחאה למען החטופים.

המפגינים הרבים עומדים מחוץ לכלא הדרים, לשם הועברו הנאשמים שנעצרו תחילה בכלא ניצן, ונושאים שלטים עליהם נכתב: "שחררו את עצורי הפחים". הארבעה עצורים מאז יום האירוע ב- 3 בספטמבר 2025.

https://x.com/i/web/status/1982095775246205345 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כזכור, לפני כחודש הגישה הפרקליטות לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ארבעה פעילי המחאה: מארק פויגל (57) מתל אביב, עמוס דורון (60) מרמת גן, שמואל ראובני (61) מהרצליה ואייל גילר (54) מנתיב העשרה. הארבעה מואשמים כי הציתו פחי מחזור בשכונת רחביה בירושלים, סמוך לבית ראש הממשלה, במסגרת המחאה.