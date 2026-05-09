סיכום חדשות השבת: דובר צה"ל פרסם היום (שבת) כי שלושה לוחמי מילואים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון, אחד מהם באורח קשה. טראמפ באיום חדש על איראן: "מחזור לפרויקט החופש". קבוצת אזרחים ישראלים אילצה משפחה פלסטינית להוציא את גופת קרובם מהקבר לאחר הלווייתו - ולהעבירו למקום אחר. דיווח ב-CNN: המודיעין האמריקני מעריך כי למנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, יש תפקיד מכריע בקביעת אסטרטגיית המלחמה של המדינה.

טראמפ במסר מאיים: "נחזור לפרויקט החופש"

טראמפ אמר כי בוושינגטון "מצפים לתגובת איראן בקרוב, נלך בדרך אחרת אם הכול לא ייחתם וייסגר כמו שצריך. אולי נחזור ל'פרויקט החופש' אם הדברים לא יקרו - אבל זה יהיה 'פרויקט חופש פלוס' בתוספת דברים אחרים"

שלושה לוחמי מילואים נפצעו מרחפן נפץ סמוך לגבול לבנון

דובר צה"ל פרסם היום כי שלושה לוחמי מילואים מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. לוחם אחד נפצע באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. באירוע אחר בדרום לבנון, רחפן נפץ פגע בכלי הנדסי לא מאויש, לא היו נפגעים.

ישראלים אילצו פלסטינים להוציא גופה מקבר - להעבירה למקום אחר

תקרית חריגה אירעה אתמול בשומרון, כאשר קבוצת ישראלים אילצה בני משפחה פלסטינים להוציא מקברה את גופתו של מוחמד חליל עאסאסה, פלסטיני כבן 80, ודרשה מהם להעבירה לקבורה למקום אחר. המנוח נקבר שעות ספורות קודם לכן בשטח הסמוך ליישוב שא-נור, הנמצא תחת בעלות פלסטינית פרטית.

לוחמי מג"ב ירו למוות בחשוד במסגרת נוהל מעצר חשוד בעיר רהט

במהלך פעילות מבצעית של מג"ב בעיר רהט, זיהו לוחמי מילואים רכב חשוד וקראו לו לעצור. הנהג, אחמד סעיד אל-נעאמי, פתח במנוסה רגלית, התנגד למעצר ותקף את הלוחמים - שחשו סכנה לחייהם ופתחו לעברו באש. החשוד קיבל טיפול רפואי על ידי הלוחמים וגורמי רפואה, ובהמשך נקבע מותו. השוטר נחקר במח"ש והורחק לשבועיים.

דיווח: מוג'תבא ח'אמנאי ממלא תפקיד מכריע בעיצוב אסטרטגיית המלחמה

רשת CNN דיווחה היום כי המודיעין האמריקני מעריך שהמנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, ממלא תפקיד מכריע בעיצוב אסטרטגיית המלחמה, לצד בכירים נוספים במשטר. הדיווחים מצביעים על כך שחלוקת הסמכויות המדויקת בתוך המשטר הנוכחי - המצוי במצב של קיטוע - נותרה אמנם מעורפלת, אך סביר להניח שח'אמנאי מסייע בניווט המגעים מול ארה"ב לסיום המלחמה.

מונדיאל 2026: איראן אישרה את השתתפותה - תחת התנאים שהציבה

איראן אישרה היום את השתתפותה במונדיאל 2026 שייערך בחודש יוני בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. יושב ראש התאחדות הכדורגל של איראן דורש הנפקת וויזות לחברי הנבחרת וכבוד לצוות הנבחרת והשחקנים, לדגל הלאומי ולהמנון איראן במהלך הטורניר.

