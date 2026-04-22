רשות האוכלוסין וההגירה מפרסמת היום (רביעי) לכבוד יום העצמאות ה-78 של ישראל מספר עובדות משעשעות על האוכלוסיה הישראלית.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי נתוני רשות האוכלוסין, שיא מספר הילדים להורה אחד בישראל עומד על 73 ילדים, שכולם שייכים לאותו האב. עוד מפרסמים ברשות האוכלוסין כי מספר הילדים הגבוה ביותר לאם בישראל עומד על 22 ילדים.

נתון נוסף שבדקו ברשות האוכלוסין הוא כמות הישראלים בעלי שמות המשקפים את רוח המדינה, המבטאים ערכים חלומות, וסיפורים אישיים שהפכו לחלק מהזהות הישראלית. מבין השמות בקטגוריה הזו, הכי נפוץ הוא "ישראל" - עם 68,699 בנים ו-4,313 הרשומים תחת שם זה. השם "ישראלה" גם הוא נכנס גבוה ברשימה, עם 1,541 בנות הקרויות כך.

השם השני הכי נפוץ בקבוצת השמות המבטאים את ערכי המדינה הוא "דרור" - עם 8,418 בנים ו-940 בנות. שמות נוספים ברשימה זו הם "אייר" עם 379 בנים ו-817 בנות, "חירות" עם 9 בנים ו-337 בנות, ו"מדינה" עם 233 בנות הנושאות את השם.

לסיום, ברשות האוכלוסין בדקו כמה ישראלים נולדו בשנת הקמת המדינה. על פי הנתונים, במדינת ישראל חיים 64,230 ילידי שנת 1948, וחוגגים השנה יום הולדת 78 ביחד עם מדינת ישראל.