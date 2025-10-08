צה"ל מאשר: יוסרו קרונות המיגון בקו הרכבת אשקלון-שדרות

צה"ל אישר היום (רביעי) כי יוסרו קרונות המיגון בקו הרכבת אשקלון-שדרות, אשר הוצבו עקב החשש לירי לעבר הרכבת במקטעים שבהם המסילה חשופה לרצועת עזה.

עם פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023, הופסקה תנועת הרכבות בקו אשקלון-שדרות, כאמור מחשש לירי ישיר לעבר הרכבת במקטעים שבהם המסילה חשופה לרצועת עזה. בחודש ינואר 2025 הוצבו לאורך הקו קירות וקרונות מיגון מבטון, במטרה לאפשר את חידוש פעילות הרכבת - שנחשבת לתשתית לאומית חיונית ולגורם מרכזי בשיקום הנגב המערבי.

בחודשים האחרונים פעלו כוחות צה"ל בפיקוד הדרום באופן נרחב בצפון רצועת עזה, בדגש על מרחב בית חאנון המשקיף על מסילת הרכבת. במסגרת הפעילות הושמדו תשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע, חוסלו מחבלים, ונמנעה התבססות של האויב סמוך לגדר. הודות לכך, האיום לירי ישיר לעבר קו הרכבת הוסר.

בהתאם לשינוי בתמונת המצב הביטחונית ולתוצאות הערכת מצב ייעודית שבוצעה בפיקוד הדרום, הוחלט להסיר את קרונות המיגון. המהלך בוצע לאחר נוהל קרב מסודר, והוא מאפשר את פתיחתה המלאה של שתי המסילות, לאחר תקופה שבה אחת מהן נותרה סגורה עקב המיגון - דבר שהגביל את תנועת הרכבות בקו.

צה”ל רואה ברכבת ישראל נדבך מרכזי בשיקום הנגב המערבי, והשלים את כל ההכנות הנדרשות כדי להבטיח את חזרתה לפעילות מלאה בצורה הבטוחה והמיטבית ביותר.

הסרת קרונות המיגון נעשית כחלק ממאמץ רחב להחזרת תושבי העוטף לבתיהם, לחיזוק תחושת הביטחון ולשיקום מרקם החיים האזרחי ביישובי הנגב המערבי - זאת לצד צמצום מתמשך של שטחי האזור המוגדרים כשטח צבאי סגור.

מצה"ל נמסר: "בהתאם להערכת המצב המבצעית, צה"ל יאפשר בתיאום עם רכבת ישראל את הורדת קרונות המיגון בקו הרכבת אשקלון-שדרות. הורדת קרונות המיגון, המוצבים על אחת המסילות, תאפשר את פתיחת קו הרכבת במלואו.

ההורדה התאפשרה לאחר פעילויות מבצעיות משמעותיות של כוחות צה״ל בפיקוד הדרום במרחב צפון הרצועה, ולאחר נוהל קרב סדור שבוצע בשבועות האחרונים. צה"ל רואה ברכבת תשתית לאומית אסטרטגית חשובה למדינת ישראל וגורם מרכזי בהליך שיקום הנגב המערבי, על כן הושקעו כלל המאמצים בכדי לאפשר את חזרתה בצורה המיטבית והבטוחה ביותר".