בעלי האופנוע שנגנב לקלקיליה נגד המשטרה: "אנחנו עוברים התעללות"

התפתחות בפרשת האופנוע שחולץ מקלקיליה: האופנוע, שהוחרם על ידי משטרת מחוז ש"י, הוחזר היום לבעליו א', אך זה ביטא תסכול עמוק מהנזקים שנגרמו לו: "יצא שלם מהכפר, חזר חצי מהמשטרה". במקביל הוא עוכב שוב לחקירה לאחר שפרסם בימים האחרונים פוסט בפייסבוק שבו קרא "להבעיר את המדינה" בעקבות גל גניבות האופנועים.

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בתוך כך טוען א' כי מספר כלי רכב של מעורבים נוספים באירוע הכניסה לקלקיליה מוחזקים בידי המשטרה וצה"ל וטרם הוחזרו לבעליהם. "אנחנו עוברים התעללות מצד המשטרה", מאשים א' בשיחה עם i24NEWS. "לאלפי ערבים שנכנסים לקלקיליה כל יום לא עושים כלום. זו אפליה וגועל נפש, מה שקורה פה", אמר.

כזכור, בשבוע שעבר נכנסו עשרה אזרחים ישראלים לעיר הפלסטינית קלקיליה בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם. לאחר שהתושבים זיהו כי מדובר באזרחים ישראלים, החלו עשרות מתקהלים להתאסף סביבם, תוך ניסיון להפריד בין ארבעת כלי הרכב הישראליים ולכתר אותם. כלל האזרחים חולצו על ידי כוחות הביטחון.

עם הגעת הכוחות למקום, החלו לוחמי מג"ב וכוחות צה"ל לטפל בהפרת הסדר, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר ויצירת חוצץ בין המתקהלים לבין האזרחים. במקביל, פעלו הכוחות לחילוצם של כלל עשרת האזרחים מהמקום בבטחה.