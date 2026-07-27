פרשת החשד להטרדות מיניות במועצה המקומית גדרה: המועצה הגישה אתמול (ראשון) לבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות תובענה משמעתית נגד מבקר הפנים והממונה על תלונות הציבור, רן אופרני: "אינו יכול להמשיך בתפקידו". המהלך מגיע בעקבות תלונות שהגישו נגדו שתי עובדות מועצה בגין הטרדה מינית לכאורה.

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חבר המועצה סיפר ל-i24NEWS כי ניתן היה להשעות אותו באופן מידי בהצבעה במליאה, אך חברי האופוזיציה מערימים קשיים "מסיבות פוליטיות", לדבריו. נזכיר כי לאחר שהפרשה התפוצצה ניסה ראש המועצה, סהר פינטו, להביא להשעייתו של המבקר על ידי הצבעה במליאה, אך זו נבלמה על ידי חברי האופוזיציה, בהם טליה לנקרי, המועמדת לכנסת ברשימתו של אביגדור ליברמן ויואל גמליאל, לשעבר ראש המועצה.

אחת העובדות שעל פי החשד הוטרדה סיפרה ל-i24NEWS: "עבדתי קשה מאוד להגיע למקום שבו אני עובדת היום, לא רק מבחינה מקצועית - בעיקר מבחינת הערכה כלפיי. בשנייה אחת זה הרגיש לי שהוא רמס אותי וביטל אותי. הייתי מזועזעת ומושפלת, ולא עיכלתי את זה. באותו היום עוד נמנעתי מלחשוב על זה אבל הייתי מזועזעת, ורק אחרי הפניות החוזרות שלו התחלתי להרגיש חרדה והבנתי שבעצם מה שאני עוברת ממנו זה חורג מהגבולות המקצועיות. זה פגע לי בתפקוד. חששתי להישמע. הרגשתי חוסר ביטחון. הוא הקטין אותי. הרגשתי כמו חפץ".

על פי כתב התובענה, לאחר קבלת התלונות מינתה המועצה בודקת חיצונית, עורכת הדין מירב הלוי, אשר ערכה בדיקה מקיפה במסגרתה נגבו עדויות ונשמעו עדים. לטענת המועצה, ממצאי הבדיקה העלו כי אורפני התנהל באופן בלתי הולם כלפי לפחות שתי עובדות, וכי קיים חשש לדפוס התנהגות חמור שאינו עולה בקנה אחד עם תפקידו כמבקר פנים וכ"שומר סף" של הרשות המקומית.

בתובענה נטען כי התנהלותו פגעה באמון הציבור, הפרה את החובות המוגברות המוטלות על מבקר פנים ויצרה סביבת עבודה שאינה בטוחה לעובדות המועצה. עוד נטען, כי גם לאחר סיום הבדיקה המשיך ליצור קשר עם אחת המתלוננות, אף על פי שביקשה ממנו לחדול מכך.

עוד נמסר מטעם המועצה כי במהלך השימוע שנערך לו אורפני לא השיב לגופן של הטענות, אלא תקף את הליך הבדיקה ואת סמכות המועצה. בנוסף, נטען כי הודה שהקליט שיחות עם עובדים ונבחרי ציבור ללא ידיעתם וכן אישר כי היה לו קשר אישי עם אחת העובדות.

לאור הממצאים ביקשה המועצה מבית הדין למשמעת לקבוע כי מעשיו של אורפני מהווים עבירות משמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), ולהורות על הסנקציות המתאימות. לטענתה, לנוכח חומרת הממצאים אין באפשרותו להמשיך ולכהן כמבקר הפנים של המועצה.

מעו"ד אילה הוניגמן, המייצגת את רן אורפני, נמסר: "מדובר בהתנהלות חמורה של ראש המועצה, שניסה לפטר את מבקר הפנים במועצה, ומשניסיונותיו כשלו - מנסה כעת לעשות כן באמצעות בית הדין למשמעת. ראש המועצה פועל בכל דרך לנסות ולפגוע במבקר המועצה על רקע ממצאים מטרידים וחמורים שהציף המבקר בנוגע להתנהלות המועצה".

"העובדה שראש המועצה מיהר לפרסם את הדברים בתקשורת, עוד בטרם נמסרה למר אורפני הקובלנה, מדברת בעד עצמה ומלמדת על הלהיטות שלו. מר אורפני אינו מנהל הליכים בתקשורת, והוא משוכנע כי האמת תצא לאור וכי שמו ינוקה.יצוין כי ההליך המשמעתי מצוי בראשיתו, ובית הדין למשמעת הוא שיכריע בטענות הצדדים לאחר שמיעת הראיות. בשלב זה מדובר בטענות הצדדים בלבד, שטרם הוכרעו", נמסר.