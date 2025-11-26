הילדים רבו, ההורים שלפו נשק חם: גבר נרצח בסכסוך בדרום

בעקבות קטטה בין ילדים: גבר כבן 40 נרצח הבוקר (רביעי) באירוע אלימות חמור בפזורה הבדואית תל שבע בנגב. בנוסף צעיר כבן 20 נפצע קל. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא נקמת דם עקב סכסוך בין שתי משפחות.

מהמקום פונו שני פצועים לטיפול בבית החולים סורוקה בבאר שבע, מותו של אחד מהם נקבע במקום. כוחות גדולים של משטרת המחוז הדרומי ותחנת עיירות פועלים במקום במסגרת חקירה שנפתחה, ובתום מצוד עצרו שלושה חשודים במעשה שהסתתרו בדירת מסתור בפזורה. בנוסף, שני נשקים צבאיים גנובים נתפסו במתחם המשפחה, שעל פי החשד שימשו לביצוע הרצח.

ממד"א נמסר כי "חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 40 ללא סימני חיים עם פציעות חודרות וקובעים את מותו. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי לפצוע נוסף, צעיר כבן 20 שיפונה לבית החולים במצב קל".

פראמדיק מד"א ידיד שוחט סיפר: "הגענו למקום וראינו שני גברים שנפצעו באירוע אלימות. גבר כבן 40 היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. צוות מד"א נוסף מעניק במקום טיפול רפואי לצעיר בן 19 שנפצע באורח קל ופונה לבית החולים סורוקה במצב קל".