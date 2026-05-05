רגעים לפני שנדרס למוות: תיעוד חדש של הנער יוסף אייזנטל בהפגנה בירושלים

ארבעה חודשים אחרי הדריסה הקטלנית של הנער החרדי יוסף אייזנטל בן ה-14 במהלך הפגנה בירושלים, חשף הערב (שלישי) כתבנו שלומי הלר ב"מהדורה המרכזית" תיעוד בלעדי מהדקות שלפני האירוע. בתוך כך, כתבנו פרסם הערב לראשונה כי המשטרה ממליצה להעמיד לדין את הנהג, פחרי חטיב (49) ממזרח ירושלים, בגין גרימת מוות בכוונה או באדישות - מסעיפי עבירות ההמתה החמורים ביותר.

עם סיום החקירה שכללה גביית עדויות, תיעודים וראיות פרונזיות ועוד, הועברה ההמלצה לידי פרקליטות מחוז ירושלים לבחינה. סעיפי עבירה נוספים שמיוחסים לנהג הם תקיפה הגורמת חבלה ונהיגה בקלות ראש.

בתיעוד חדש מהדקות שלפני הדריסה נראה הנער יוסף אייזנטל בן ה-14 עומד בסמוך לאוטובוס כאשר כמה צעירים שנמצאים במקום מתגודדים מסביב. נער אחד נראה עולה על האוטובוס ויורק לעבר חטיב, צעיר נוסף מושך בווישרים, ואחרים קוראים לקחת את המטף. ברקע נשמעות קריאות קצובות וספירה לאחור, שבסיומה נראה הנהג מאיץ לעבר הקהל ודורס את אייזנטל ז"ל שנתלה בחזית.

נער אחר נפגע מהמעלון בדלת האחורית שהיה פתוח לרווחה, ושלושה הולכי רגל נוספים כבני 15 נפצעו קל. יוסף ז"ל נאחז בחזית האוטובוס בניסיון למצוא רגע מתאים לקפוץ ולהינצל, אולם הנהג המשיך בנסיעה מהירה לאורך רחוב שמגר במשך מאות מטרים. בשלב מסוים איבד הנער את אחיזתו, נפל ונדרס למוות מתחת לגלגלי האוטובוס.

האירוע הקשה אירע ב-6 ביוני, במהלך מחאת החרדים נגד גיוס בני ישיבות. הנער אייזנטל, בן 14 משכונת רמות, נתלה על האוטובוס שעבר בין המפגינים - ונדרס כאמור למוות. הנהג נעצר וטען בחקירתו שהותקף בידי מפרי סדר והאיץ בנסיעה. בנוסף עולה כי התקשר למשטרה טרם הדריסה, כנראה כי הותקף והרגיש מאויים.