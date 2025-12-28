שיכורים בכבישים וקטטות במועדון: מבצע האכיפה לקראת חגיגות השנה האזרחית

בסוף השבוע בתל אביב לא היה עוד לילה רגיל - אלא ליל מבצע משילות חריג, טרום סילבסטר, כשיותר מ-170 שוטרים נפרסים ברחובות. כתבתנו התלוותה אל הכוחות.

לא בכל יום מפקד מרחב עוקב מקרוב אחר מבצע שכזה, ולא בכל לילה שרשרת הפיקוד נוכחת. עוד טרם המבצע יוצא לדרך, כבר מתקבלים דיווחים מהשטח - כשסוכנת סמויה מביאה למעצר בעסקת סמים.

ברחובות רוטשילד ניתן לראות, וגם המבלים מתקשים להתעלם, מכמות הכוחות. זה לא עוד סיור - זה לילה בו העיר כולה נמצאת תחת זכוכית מגדלת, השוטרים ברגליים והפרשים ברחוב, בדרך כלל רואים אותם בהפרות הסדר - הפעם הם בשביל המבלים.

האירועים יכולים להסלים ברגע, ממבלה שלא הורשה להיכנס למועדון ומאבד שליטה - עד סלקטורית שעומדת בכניסה ובשניה אחת חוטפת סטירה.

כחלק ממבצע המשילות בתל אביב, קיבלו הכוחות 40 אירועים חריגים, בהם 10 מעצרים של שב"חים, חמושים בסכינים ואנשים עם סמים. 25 מועדונים נבדקו, וארבעה נסגרו. כעת, העיניים נשואות לימים הקרובים ולחגיגות הסילבסטר. יותר מבלים ומוקדים, כשבמקביל - מצב ביטחוני רגיש.

