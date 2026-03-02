ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף אלעד אדרי, הגיע אמש (ראשון) לזירת הנפילה בעיר בית שמש ברכב החפ״ק שלו עם קצינים נוספים. בדרכם לזירת הנפילה, חרדי קיצוני יידה אבן לעבר רכב החפ"ק הצה"לי. האבן ניפצה את חלון הרכב ופצעה קלות את אחת הקצינות.

מדובר צה"ל נמסר כי "מדובר באירוע חמור שסיכן את חיי קציני צה"ל בעת שהיו בדרכם להעניק סיוע לנפגעים מפגיעת הטיל האיראני במקום". תלונה בנושא הוגשה במשטרת ישראל.

בתוך כך, גם נציגי פיקוד העורף בעיריית בית שמש אשר הגיעו לעיר ביום שבת הותקפו בידי חרדים קיצונים שקראו לעברם קריאות וזרקו על רכבם שקית זבל.

אתמול אירעה הפגיעה הקשה ביותר מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". לפחות תשעה בני אדם נהרגו ו-51 נפצעו מפגיעה ישירה של טיל איראני במקלט בבית שמש. ארבעה מההרוגים שהו ככל הנראה בתוך המקלט שהגג שלו קרס, והאחרים בבתים סמוכים.

עד כה הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה הרוגים: גבריאל רווח ברוך, אורן כץ, שרה אלימלך ובתה רונית נרצחו באסון נפילת הטיל בבית שמש אמש. שמם של חמשת ההרוגים הנוספים טרם פורסם.