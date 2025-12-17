למרות מבצע האכיפה: קולות הירי ביישובי הנגב לא פוסקים
תושבי הנגב כבר רגילים לקולות ירי מהיישובים הבדואים • אתמול עוד קו אדום נחצה, בגבעות בר שעל יד רהט, כשהתושבים התבקשו להישאר בבתים מחשש לפגיעת קליעים תועים כותצאה מירי צרורות בלתי פוסק • צפו בתיעוד
קולות הירי ביישובי הנגב המגיעים מהפזורה הבדואית הפכו כבר לעניין שבשגרה. תיעוד מטריד שמגיע מהיישוב גבעות בר הסמוך לעיר רהט, ממחיש את המצב הבלתי-נסבל שהתושבים נאלצים להתמודד איתו במשך שנים.
אתמול בערב סמוך לשעה 20:30, שתי חברות שהיו בדרך לביתן ביישוב, שמעו צרור יריות כבד שהגיע מכיוון העיר הבדואית, שהטיל אימה על הילדות. בעקבות הירי הונחו תושבי היישוב להישאר בבתים מחשש לפגיעת קליעים תועים.
מקור הירי - סכסוך חמולות ברהט. בזמן שבגבעות בר מברכים על מבצע האכיפה המשטרתי נגד הפשיעה במגזר הבדואי, עדיין אי אפשר לראות שהוא מניב תוצאות בשטח.
