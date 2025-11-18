יוצאי גלצ נגד סגירת התחנה: "נותנת פה לחברה הישראלית"

מיונית לוי ועד יהורם גאון: בוגרי גלצ פתחו היום (שלישי) בקמפיין נגד סגירת התחנה - "נותנת פתחון פה לכל חלקי החברה הישראלית". בין הבוגרים גל טל ברמן, שיצא נגד ההחלטה.

אמש, נפתחה המהדורה המרכזית בערוץ 12 עם דברי המגישה יונית לוי: "עם כל הרעש סביב, קל לשכוח עובדה פשוטה: המיקרופון של גלי צה"ל מגיע לכל מקום שבו נמצאים חיילים וחיילות כדי לשמוע ולהשמיע את הסיפורים שלהם".

יהורם גאון הוסיף כי "מיום שידורי הראשון בתחנה ועד היום, מעולם לא נאמר לי מה לומר או איך לומר זאת. אני מוקיר את התחנה על היותה פתחון פה לכל חלקי החברה הישראלית. שידורי גלי צה"ל אסור להפסיק התחנה היא נשמת אפה ורוחה של החברה שלנו".

שר הביטחון הודיע לפני כשבוע כי החליט לסגור את תחנת הרדיו הצבאית, וכי זה יובא לאישור הממשלה בקרוב. כ"ץ אמר כי בכוונתו להקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה, ויעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות התחנה, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם.

בנוסף, ובהתאם להמלצת הוועדה לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, הצוות יעסוק בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה - לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי.