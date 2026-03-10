רפ"ק רינת סבן, הקצינה שקידומה מעוכב על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגישה היום (שלישי) בקשה נגד השר, לפי פקודת בזיון בית המשפט. בבקשתה של סבן נכתב כי היא מבקשת לחייב את השר להעניק לה את הדרגה תוך שלושה ימים.

כזכור, בחודש שעבר בית המשפט המחוזי הורה לבן גביר לקדם את סבן ולהעניק לה דרגת סגן-ניצב. בפסק הדין נקבע כי סירוב השר עומד בניגוד לעמדתם של גורמי המקצוע ובראשם המפכ"ל, ושלעמדה זו יש לתת את המשקל המשמעותי: "חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות".

בפסק הדין שניתן נקבע כי בנסיבות החריגות כשהשר מסרב לקבלת החלטה בעניינה של רב-פקד סבן, גם לאחר שהונחו לפניו תשתית מלאה - יש לראות בו כמי שהחליט שלא לקדם אותה בדרגה. בנוסף, נדחתה הטענה כי ההליך המינהלי טרם הושלם.

רב-פקד סבן, עוזרת ראש אגף החקירות שהעידה במשפט תיקי האלפים המתנהל נגד נתניהו, אמרה בדיון בעניין קידומה: "מה שנעשה לי בשנה האחרונה לא נתפס, יש פה מימוש של איום - 'דעו לכם שאם תתעסקו בתיקים מסוימים זה המחיר שתשלמו, יש פה מחיר אישי שאני משלמת ולחוקרים אסור לחשוש".

לאחר הפסיקה אמר בן גביר בשיחה עם i24NEWS לפסק הדין כי עליו לקדם את הקצינה רינת סבן. השר אמר כי "יש לה ציונים נמוכים במרכזי הערכה, יש עליה ביקורת של שוטרים, לא ברור לי למה היא צריכה להיות קצינה".

בניגוד לעמדת בן גביר, וכפי שחשפה ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש בחודש שעבר, המפכ"ל דני לוי התכוון לקדם אותה. "אם זה היה תלוי בי, היא הייתה מקבלת דרגה כבר עכשיו", אמר המפכ"ל בשיחות סגורות.