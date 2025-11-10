גל רציחות של דרוזים בצפון - והקשר לדאעש | פרויקט מיוחד

שורת מקרים בשנתיים האחרונות, בהם נרצחו צעירים דרוזים מאבו סנאן, מסעירה את הכפר שבו גרים מוסלמים ודרוזים זה לצד זה. על פי החשד: הצעירים נרצחו על ידי מוסלמים מהכפר - שלטענת תושבים מזוהים עם ארגון הטרור דאע"ש. פרשן i24NEWS ברוך ידיד הביא את הפרטים בפרויקט מיוחד ששודר הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית".

במשטרה טוענים שאין ראיות לרצח על רקע דתי, אך אנשי העדה באבו סנאן טוענים כי הרציחות הן על רקע לאומני ולא פלילי, ומזהירים: זה עוד יתפרץ ויזלוג גם ליהודים שמסביב.

