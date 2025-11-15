המהלך של טראמפ מול סעודיה - ונזקי הסופ"ש הסוער | סיכום חדשות השבת

סופ"ש סוער: גבר התמוטט היום (שבת) כשניסה להציל את ביתו מהצפה. צוותי מד"א הגיעו לזירה בתוך דקות - והצליחו להחזירו לחיים. שלושה מבוגרים וילד בן 3 חולצו מרכב ששקע בנחל הירקון לעומק של כ־1.5 מטרים. משמרות המהפכה: "השתלטנו על מיכלית שהייתה בדרך לסינגפור". נשיא ארה"ב טראמפ הצהיר: "אתבע את ה-BBC ביותר ממיליארד דולר" | חדשות השבת.

גבר התמוטט בביתו וניצל; נוסעים חולצו לאחר שרכבם נלכד במים

במבצע הצלה דרמטי תחת הגשם: גבר כבן 54 התמוטט בחצר ביתו בזמן שניסה להציל את ביתו מהצפה. צוותי מד"א שהגיעו למקום בתוך דקות - הצליחו להחזירו לחיים. שני אירועי חילוץ תוך שעות: מחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז מרכז חילצו ארבעה נוסעים, שלושה מבוגרים וילד בן 3 מרכב ששקע בנחל הירקון לעומק של כ־1.5 מטרים. משבוע הבא - תחול התחממות הדרגתית והגשם ייפסק.

דיווח: טראמפ צפוי לאשר לסעודיה לרכוש מטוסי F-35

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ויורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמאן, צפויים להגיע להסכמה לפיה סעודיה תרכוש מטוסי F-35 מהאמריקנים, כך אמר גורם רשמי בממשל האמריקני ל"בלומברג". דוח מודיעיני של הפנטגון, שפורסם הבוקר ב"ניו יורק טיימס", חושף את חששותיהם של גורמי ביטחון אמריקנים מעצם יציאתה לפועל של העסקה, ששוויה הכולל עומד על מיליארדי דולרים.

איראן: משמרות המהפכה השתלטו על המכלית שהייתה בדרך לסינגפור

איראן הודיעה כי חיל הים של משמרות המהפכה, הם שהשתלטו על מכלית הנפט "טלרה", שהפליגה אמש מאיחוד האמירויות בדרכה לסינגפור. לטענת איראן, המכלית "טלרה" נשאה 30 אלף טון של חומרים פטרוכימיים. לאחר שזוהתה, היא נעצרה ונלקחה "לצורכי חקירה", בטענה כי המטען שהובילה נחשב ללא חוקי ושפעולה זו בוצעה "כדי להגן על האינטרסים הלאומיים" של המדינה.

נשיא ארה"ב טראמפ: אתבע את ה-BBC ביותר ממיליארד דולר

סערת ה-BBC: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יתבע את תאגיד השידור הבריטי בסכום של בין "מיליארד ל-5 מיליארד דולר". לאחר שמנכ"ל התאגיד טים דייווי התפטר, אמר הנשיא האמריקני בשיחה עם "הטלגרף" הבריטי על ה"אייר פורס 1" כי יתבע את גוף השידור. "אני חושב שאני חייב", אמר.

