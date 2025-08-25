נקבע מותו של הפעוט בן ה-3 שנפגע מפסנתר סמוך לירושלים

מומלצים -

ילד בן 3 נהרג היום (שני) לאחר שנפל עליו פסנתר בבית בשכונת הר גילה בירושלים. תחילה הוא נפצע באורח אנוש והובא לחבירה עם צוותי מד"א סמוך לעין יעל כשהוא סובל מחבלות בחזה ובבטן. חובשים ופראמדיקים העניקו לו טיפול רפואי תוך כדי פעולות החייאה ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר, שם כאמור נקבע מותו.

פראמדיקית מד"א טל רביבו סיפרה: "חברנו לילד שנפצע קשה מאוד, לאחר שככה"נ נפגע מפסנתר כבד שנפל עליו. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה משמעותית בחזה ובבטן שלו. תוך המשך הפינוי לבית החולים, ביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי לכאב, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש".

ממשטרת מחוז ירושלים הוסיפו כי "נפתחה חקירה לבדיקת נסיבות פציעתו האנושה של הילד. הנפגע הועבר לטיפול בבי"ח הדסה עין כרם, שדאג לעדכן את השוטר הקהילתי המוצב במקום על המקרה. חקירת המשטרה נמשכת".