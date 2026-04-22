פרסום ראשון: במשטרה מזהירים - לא נוכל לאשר את אירוע ל"ג בעומר במירון

דרמה סביב ההיערכות להילולה במירון: המשטרה שיגרה אזהרה חריפה לוועדת החמישה, וקבעה כי בשלב זה לא ניתן יהיה לאשר את קיום האירוע ההמוני.

במכתב רשמי של משטרת מחוז צפון, מובעת דאגה עמוקה מהעיכובים המתמשכים בהכשרת המתחם. לפי המשטרה, גורמי המקצוע, חברות ההפקה והספקים מנועים מלהיכנס לשטח כדי לבצע את עבודות התשתית והבטיחות הקריטיות.

במשטרה מבהירים כי מדובר בפעולות חיוניות שאין עליהן פשרה, בהן הקמת גדרות, סלילת נתיבי חירום, הסדרת תאורה, תשתיות כיבוי והתקנת עזרים טכנולוגיים שנועדו להבטיח את שלום הציבור. ללא עבודות אלו, מדגישים במשטרה, לא ניתן לקיים אירוע המוני בצורה בטוחה וסדורה.

במסר תקיף לחברי הוועדה, מציינת המשטרה כי האחריות הישירה לכל פגיעה בנפש שעלולה להתרחש כתוצאה מהיעדר היערכות מספקת - תוטל עליהם בלבד. עוד מדגישים במשטרה כי גם אם ינסו אנשים להגיע למקום בדרכים עוקפות, המקום לא יוכשר לקבלת קהל כל עוד לא יושלמו העבודות הנדרשות.

המשטרה דורשת מהוועדה לפעול באופן מיידי להסרת כל החסמים המונעים את כניסת אנשי המקצוע למתחם, ומבהירה כי כל עיכוב נוסף מסכן את עצם קיום האירוע.

מוועדת החמישה נמסר בתגובה: "הוועדה היא הגורם האחראי על הקרקע והמתחמים באתר ציון הרשב"י. בהתאם לחוק, במהלך ימי הילולת הרשב"י נטל משרד ירושלים ומסורת ישראל אחריות מלאה לניהול ההילולא, לרבות היבטי הביטוח והשיפוי הנדרשים לאירוע בסדר גודל זה.

"לצערנו, המשרד מתנער ממתן כיסוי ביטוחי וכתב שיפוי לוועדת החמישה. בנסיבות אלו, אין באפשרות הוועדה לאפשר קיום פעילות בתחומה ללא הסדרה מלאה של אחריות, ביטוח והתחייבות לנזקים – כפי שמתחייב וכפי שסוכם מראש בין הצדדים. ועדת החמישה פועלת ותמשיך לפעול באחריות, מתוך מחויבות לשלום הציבור ולניהול תקין ובטוח של האירוע".