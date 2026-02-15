"המפקדים הכריחו אותנו להגיע": עדות החיילות שהותקפו בבני ברק

המהומות שפרצו היום (ראשון) בבני ברק לאחר ששתי חיילות הגיעו לביקור בית בעיר, הביאו למעצרם של 23 מפרי סדר ולפציעתם של שלושה שוטרים.

שתי החיילות הגיעו לעיר כדי לבקר מלש"ב, אך לא הצליחו להגיע ליעדן. מרגע שהתקבל דיווח במשטרה, תוך שתיים וחצי דקות הגיעו שוטרים על מנת לחלץ את החיילות.

על פי עדות של אחת החיילות במשטרה: "ביקשתי לא להגיע לבני ברק, אבל המפקדים לא הקשיבו לי. הייתי בלי נשק, אבל גם אם הייתי חמושה לא היה לי מה לעשות. כשהגענו עברה אישה ברחוב שאמרה לנו 'אתן לא נורמליות שאתן בבני ברק, זה מסוכן'. כשהתחיל הבלגן אחד השכנים הכניס אותנו לבית שלו כדי להגן עלינו. זה היה פחד מוות, המשפחה שלי גילתה שתקפו אותי דרך התקשורת".

בצה"ל צפויים לתחקר את עצם כניסת החיילות לעיר, בדגש על ההחלטות הפיקודיות שהביאו לכך. במשטרה מבקרים את ההחלטה בצה"ל על הגעת החיילות לעיר, ואומרים כי הם לא עודכנו על הגעת החיילות לעיר, במיוחד בימים שבהם השיח על גיוס חרדים לצה"ל נמצא בשיאו.