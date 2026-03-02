תחקיר הפגיעה בבית שמש: הטיל לא יורט - ופגע בזמן האזעקה

התמונה לגבי הפגיעה הקטלנית בבית שמש אתמול (ראשון) שגבתה את חייהם של תשעה אזרחים, מתחילה להתבהר. מתחקיר ראשוני של האסון עולה כי המבנה ספג פגיעה ישירה ברצפת בית הכנסת המשמש כתקרה של המקלט, כששני גרמי מדרגות מפרידים בינם.

הטיל שפגע במקלט נשא עליו כ-500 קילוגרמים של חומר נפץ. בזמן פגיעת הטיל שהו בו שני בני אדם - ברוריה כהן ז"ל ובנה יוסף ז"ל. אילן כץ ז"ל נהרג כשעלה לסגור את דלת המקלט, שניים שהיו לצידו שרדו את הפגיעה. שלושה הרוגים נוספים אותרו מחוץ למבנה, הם היו בדרכם למקלט. שלושה הרוגים נוספים אותרו במבנים נוספים מתחת להריסות.

עוד עולה מהתחקיר כי לא היה פער בהתרעה, וכי אזעקות הושמעו בזמן, אך הנפילה הייתה תוך כדי האזעקה. בוצעו מספר ניסיונות ליירוט הטיל, אך הם לא צלחו והפגיעה אירעה בזמן האזעקה.

i24NEWS

באשר למיגון, פיקוד העורף אישר את תקינות המקלט לפני המבצע, ואף זכה לציון 97 מתוך 100.