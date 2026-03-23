מבצע שאגת הארי או מבצע סבתא? נשארים עם הנכדים בזמן שההורים מנסים לעבוד

ההורים עובדים, הילדים ללא מסגרות וסבא וסבתא נכנסים למשרה מלאה. בימים אלו, תוכלו למצוא כמעט בגינת משחקים שקטה בהרצליה בכל יום את דינה כץ, מאמנת NLP לסבתאות מיטבית והורות קשובה.

בהיעדר מסגרות חינוכיות - הנכדים זוכים לזמן איכות רב עם הסבים, שכל פעם צריכים להמציא עצמם מחדש, במגבלת המרחק מהמרחב המוגן. גם בגדרה, סימה כהן, סבתא לשתי נכדות וגננת, מגייסת את הניסיון המקצועי שלה כדי להעסיק את הבנות.

אבל חשוב לזכור, לא מדובר כאן בקייטנת החופש הגדול, אלא במצב מלחמה תמידי איתו מתמודדים הילדים בתיווך המבוגרים. ובזמנים הלא פשוטים האלה האלה סבא וסבתא נמצאים שם כדי לעודד, להוריד את העומס מההורים ולהזכיר שבסוף יהיה בסדר.

