סקר i24NEWS: האם הציבור מאמין שחמאס יפורק מנשקו?

בעקבות החתימה על השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, פורסם הערב (שישי) סקר בקבינט שישי של i24NEWS שבדק מה הציבור בישראל חושב על

על השאלה האם אתם סבורים שהאיום מעזה הוסר - או שמא סבב נוסף ברצועה הוא רק עניין של זמן, עלה כי 63% מהנשאלים סבורים שיהיה סבב נוסף, 18% חושבים שהאיום הוסר, ו-19% לא יודעים.

על השאלה האם ההסכם החדש, לדעתכם, יוביל לפירוק חמאס מנשקו, עלה כי 60% מהנשאלים לא מאמינים שחמאס יפורק מנשקו, רק 26% חושבים שכן, והשאר - 14%, לא יודעים.

על השאלה מה לדעתכם היה חלקו של השר רון דרמר במתווה טראמפ שגובש ונחתם, עלה כי 33% מהנשאלים חושבים שההשפעה הייתה מכרעת, 37% חושבים שההשפעה הייתה חלקית, 17% בלבד חושבים שדרמר לא השפיע כלל - והשאר לא השיבו.

את הסקר ערך עבורנו מכון דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, בקרב 538 נשאלים, עם טעות דגימה של 4.2 אחוזים.