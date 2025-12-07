רכבו של שורד השבי נפרץ: "מודה על כך שמתעסק בזה"

שורד השבי בר קופרשטיין שיתף היום (ראשון) ברשתות החברתיות כי רכבו נפרץ. "לכל מי ששאל, קמתי בבוקר, הלכתי לרכב וגיליתי שפרצו לי, שברו לי את החלון, לקחו את הטלפון", הוא סיפר.

עוד אמר קופרשטיין בסרטון: "אבל אתם יודעים מה? הכל בסדר, תודה רבה לבורא עולם. אני מסתכל על חצי הכוס המלאה, תודה שאני מתעסק עכשיו בללכת לתחנת משטרה להגיש תלונה ולא להיות במנהרות ולחשוב מה אני צריך לאכול עכשיו ואם יביאו לי לאכול. אז תודה רבה שבזה אני מתעסק. אומנם לא כיף, אבל יותר מעניין".

בר פרסם בחשבון האינסטגרם שלו סרטון ובו תיעוד של רגע הפריצה לרכבו ולרכבים נוספים. בנוסף, הוא שיתף את המיקום הנוכחי של המכשיר הסלולרי שלו שנגנב, שנמצא כעת בפתח תקווה.

בר קופרשטיין שוחרר משבי חמאס באוקטובר האחרון לאחר שנתיים ושישה ימים בעזה. לפני כשבועיים נפגש עם נשיא ארצות הברית דונאלד טראמפ בבית הלבן ושיתף: "לעמוד כאן היום זה עבורי יותר מרגע אישי, הוא ניצחון של עם שלם, של אמונה, של זהות יהודית חזרה שמלווה אותי בכל צעד. תודה אמריקה, תודה דונאלד טראמפ על כל מה שעשית עבורנו".