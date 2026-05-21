תאונת האוטובוס החריגה בתל אביב: הצוותים הרפואיים עדיין נלחמים על חייה של טליה חיה בת ה-11, הפצועה הקשה ביותר מהאירוע. בני משפחתה שוחחו היום (חמישי) עם i24NEWS ועידכנו על מצבה: "הרופאים עדיין נלחמים על החיים של טליה חיה שלנו, המצב שלה עדיין אנוש

"כמה דקות לפני התאונה היא עדיין שיחקה עם החברות שלה, פשוט ילדה מלאת שמחת חיים. אנחנו בהלם, לא מעכלים איך בתוך רגע החיים שלנו התהפכו", סיפרו.

"ממה שאנחנו מבינים מהעדויות השונות, הנהג השתולל בכביש עוד לפני התאונה", הוסיפו, "קבעו את מותה בזירה - ואז פתאום הדופק שלה חזר. מאז היא נלחמת על החיים שלה בבית החולים".

לטענתם - הם אינם מקבלים תשובות מהמשטרה. "לא מדברים איתנו ואף אחד לא מסביר מה קרה וממה היא נפגעה. טליה שלנו נלחמת עכשיו על החיים שלה, ואנחנו נלחמים יחד איתה ומתפללים שהיא תחזור אלינו".