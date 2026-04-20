לפני זמן קצר החל טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל בבית "יד לבנים" בירושלים, הפותח את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. הטקס התקיים במעמד משפחות שכולות, ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, וראש עיריית ירושלים משה ליאון.

בנאומו פנה ראש הממשלה נתניהו למשפחות השכולות: "הפצע עמוק מן הזמן. הזמן חולף אך אינו משכיח את רגע הבשורה שאין מרה ממנה על כך שאהובי נפשנו אינם עוד בחיים. כך הרגשתם אתם וכך הרגשנו אנחנו הוריי ואחיי כשאחי נפל באנטבה. הגעגוע נוכח יום יום, הידיים רוצות שוב לחבק. יום הזיכרון ספוג צער כבד ובו בזמן הוא עוגן של יחד מלכד. העם זוכר, העם מצדיע, העם מוקיר תודה עמוקה לבנים ולבנות שבזכותם מובטח קיומנו".

כמו כן התייחס רה"מ למלחמת "חרבות ברזל" והמערכות האחרונות באיראן ולבנון: "25,648 חללי מערכות ישראל שאליהם מצטרפים ברק כלפון ולידור פורת - החללים האחרונים מהמערכה בלבנון. דור הניצחון הנוכחי מעורר השתאות עצומה בהישגים הכבירים שלו. מאז מתקפת ה-7 באוקטובר צה"ל וזרועות הביטחון מנחיתים מכה אחר מכה על מבקשי נפשנו. טייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המערכה אבל אנחנו נחושים להגן על עצמנו. שותפות הגורל בינינו חוצה מחנות וחוצה מגזרים. זכינו להחזיר את כל חטופינו מרצועת עזה - אין ערבות הדדית גדולה מזה".

ראש עיריית ירושלים משה ליאון אמר בנאומו בטקס: "בראש מורכן ובלב מלא, אני עומד כאן היום מולכם - ההורים, בנות ובני הזוג, הילדים, האחים והאחיות, ואיתי תמיד ההתחייבות של כולנו. התחייבות לזכור את דמותם, התחייבות לספר על גבורתם, התחייבות להוסיף ולבנות כאן חברה הראויה לאלו שנפלו למענה. לכן, בערב זה עלינו לצאת בקריאה משותפת, לפעול לשמור על השלום בתוכנו ועל הכבוד בינינו, להמשיך ולבנות חברה טובה יותר, רגישה יותר, מכבדת, ומאוחדת יותר. חברה שיש לה את העוצמה, לא רק להתאחד אל מול אויב משותף, אלא להתאחד בתוכה פנימה, וּמקום שראוי לקרוא לו בית, וכזה שראוי, לאלו שנתנו את חייהם למענו".

את המשפחות השכולות בטקס ייצגה יפית גושן, אימו של סמ"ר אוריה איימלק גושן ז"ל, לוחם סיירת גבעתי שנפל בקרב בח'אן יונס במבצע "לב אדום" בינואר 2024 לחילוץ בני משפחת ביבס. בנאומה אמרה: "אני עומדת כאן כחלק בלתי נפרד ממשפחות השכול. בשנה האחרונה השכול הפך למציאות יומיומית ששורפת את הלב. השכול הוא פצע עמוק שלעולם לא יגליד, והגעגוע הוא פיזי ונוכח בכל נשימה - אבל אנחנו לא קורבנות של הגורל, אנחנו הבחירה בחיים".