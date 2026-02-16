מפת הפקקים החדשה: מהם הימים העמוסים ביותר בכבישים?

פעם, יום ראשון היה הסיוט הלאומי של כל נהג ישראלי. אבל בשנים האחרונות, מרכז העצבים של נתיבי איילון מספר סיפור חדש לגמרי. המהפכה ההיברידית טרפה את הקלפים: בעוד שבימי ראשון הכבישים נושמים מעט יותר לרווחה עם מהירות ממוצעת של 50 קמ"ש, אמצע השבוע הפך לתקופה העמוסה ביותר בדרכים. בימי שני עד רביעי, המהירות צונחת והעומס הופך למציאות קבועה. הסיבה לכך - עבודה מהבית.

נירית פלד-מונץ מחברת HiBob מסבירה כי המודל ההיברידי הוא ה"תורם" המרכזי לשינוי המגמה. בראשון ובחמישי העובדים נשארים בבית, מה שמאפשר לחברות רבות אפילו לסגור משרדים כדי לחסוך במשאבים. הפיזור הזה הוא חרב פיפיות: כולם מנסים לדחוס את המפגשים הפרונטליים לאותם שלושה ימים במרכז השבוע. התוצאה היא "פיק" מבוזר אך אינטנסיבי, שבו הנהגים מוצאים את עצמם לכודים בלב הכאוס התחבורתי דווקא בימים שבעבר נחשבו למאווררים יותר.

במוקד הבקרה של נתיבי איילון, הבינה המלאכותית מנסה להערים על מיליון כלי הרכב ששוטפים את גוש דן מדי יום. טל קרייזלר מ-NoTraffic מציג מערכות חכמות שמנהלות את הצמתים בזמן אמת, אך גם הטכנולוגיה מתקשה מול עומסי הקניות והבילויים של סוף השבוע. ימי שישי בצהריים הפכו לאיטיים פי שניים מימי עבודה רגילים, כאשר המהירות הממוצעת באיילון צפון בשיא העומס מגרדת את ה-16 קמ"ש בלבד, צניחה של 20% לעומת השנה הקודמת.

עם תוספת שנתית של רבע מיליון רכבים נטו על הכביש, המרדף אחרי פתרונות לא עוצר. בנתיבי איילון מבטיחים אלטרנטיבות: נתיבים מהירים, מערכי חניונים ענקיים וקווי רכבת קלה חדשים. המטרה הסופית אינה רק להזיז מכוניות, אלא לייצר פרודוקטיביות ואיזון נכון בין עבודה לפנאי.