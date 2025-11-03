אביו של עומר נאוטרה ז"ל: "הוא בבית - אבל הכאב לא ייעלם"

רונן ואורנה, הוריו של החלל עומר נאוטרה ז"ל שהושב אמש לישראל, מסרו היום (שני) הצהרה, בה שיתפו בתחושותיהם: "הוא סופסוף בבית - הלילה הארוך שלנו נגמר, אבל הכאב לא ייעלם".

"אחרי יותר משנתיים, צוות וולקן 3 סיים את המשמרת שלו", אמר רונן. "אחרי יותר משנתיים של כאב, תקווה וחוסר ודאות - הבן שלנו, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל, סופסוף חזר הביתה. הביתה שהוא בחר. הביתה שהוא נלחם עליו. עומר נולד וגדל בניו יורק. הוא הגיע לישראל לשנת מכינה, ובחר להישאר. להתגייס. לשרת. להיות חלק. 758 ימים חיינו בין תקווה לשיברון לב. הלב מרוסק, אבל יש הקלה. אנחנו יכולים סופסוף להביא את עומר למנוחתו האחרונה בארץ שאהב והגן עליה...".

"עומר היה מנהיג, אבל לפני הכול, אדם טוב; אופטימי, רואה את הטוב, לא מתלונן לעולם - תמיד זה שמרים, שמעודד, שמוצא את הדרך להקל על מי שסביבו. חברים ידעו שאפשר לפנות אליו בכל דבר. הוא תמיד היה שם, מלא חיים, עם חיוך, עם צחוק קטן, עם מילה טובה. עם חוש הומור טבעי ושובבות עדינה שכבשו כל מקום שאליו הגיע. תמיד ידע להצחיק בלי מאמץ, להפיג מתח, להפוך רגע רגיל לרגע של אור. גם כשהיה חוזר מהשטח עייף וחסר שינה - הוא תמיד בחר להיות עם אנשים".

"והוא אהב חתולים", שיתפו ההורים. "תמיד היה אפשר למצוא אחד נח עליו, בבסיס או בקיבוץ, כאילו גם הם הרגישו את הלב הטוב שבו. זה היה עומר - חם, מצחיק, נוכח, אמיתי. אבל עומר לא רק אהב את החיים, הוא האמין בשליחות. הוא ראה את עצמו חלק מגשר בין ישראל ליהדות העולם. הוא הבין שהעם שלנו אחד, בארץ ובתפוצות - ושחוסנה של ישראל תלוי בקשר הזה. הוא עזב חיים נוחים בארצות הברית, ובחר להיות כאן - לשרת, להגן, לתרום. עד נשימתו האחרונה הוא חשב על אחרים - על חייליו, על חבריו, על עמו. וכמה סמלי שהוא שב הביתה יחד עם חברו לצוות, עוז דניאל ז"ל. מאז אותו יום חיינו במציאות בלתי אפשרית. פחדנו לדעת, ופחדנו לא לדעת. כי בלי ודאות אין ריפוי, ובלי קבר, אין התחלה של אבל. ראינו משפחות אחרות מקבלות את יקיריהן חזרה לקבורה וראינו את הכאב, אבל גם את ההקלה שבידיעה. הבנו שגם לנו דרוש הרגע הזה - כדי להתחיל ללמוד איך לחיות עם האובדן".

ההורים התייחסו למשפחות הנוספות שעדיין מחכות לשובם של יקיריהם מהשבי: "אבל יש עוד שמונה משפחות שעדיין ממתינות. עבורן, הספירה נמשכת. גם עבורן השעון חייב לעצור, גם עבורן דרוש סוף - גם אם הוא כואב. יש לנו הזדמנות היסטורית לסגור את הפרק הכואב הזה, ובל נבזבז אותה. אנחנו רוצים להודות לנשיא ארצות הברית דונלד ג'יי טראמפ, לשגריר סטיב ויטקוף, לג'ארד קושנר, ולכל מי שסייע להביא עד כה 20 חטופים חיים ו־20 חללים חזרה הביתה. תודה גם לחיילי צה"ל, לגופי המודיעין, ולכל מי שלא חדל לחפש".

"ותודה לקהילות שאיתנו - בארץ ובחו"ל: ברעננה, בלונג איילנד, בירושלים, בוושינגטון ובכיכר החטופים.

תודה למטה משפחות החטופים בישראל ובארצות הברית, ולכל מי שהניפו דגלים, הדליקו נרות, התפללו וקראו - שבוע אחר שבוע, בלי לוותר. תודה גדולה למשפחה שלנו, לאחים, לדודים, לילדים ולבני הנוער שהיו הלב של המסע הזה. כמעט שנתיים של ערבי אחדות בכיכר, של אמונה, של תקווה, של קריאה לעם ישראל לעמוד יחד. הצלחתם להפוך כאב אדיר למשמעות, וליצור מקום של אחדות אמיתית".

"המאבק שלנו מעולם לא היה רק על עומר, הוא היה על כולנו. על מי שאנחנו כעם. בחייו ובמותו, עומר היה גשר בין ישראל לארצות הברית. על השבתו נלחמו יחד חיילי צה"ל האמיצים והממשל האמריקאי. מסעו, מילדות בניו יורק ועד לשדות הקרב בדרום ישראל, הוא סיפור של אומץ, של אמונה ושל אהבת אדם. שובו של עומר מסמל את סופה של המלחמה המשפחתית הארוכה שלנו, אבל זה לא הסוף. אנחנו נמשיך להילחם, באותה בהירות, באותה נחישות, באותו לב פתוח, עד שכל חטוף יחזור הביתה, וכל משפחה תוכל לזכות בנחמה שאנחנו רק מתחילים למצוא", סיכמו אורנה ורונן.

עומר נאוטרה עלה לארץ כדי להתגייס והצטרף לגדוד 77 של חטיבה 7 - סער גולן, כחייל בודד דרך גרעין צבר. בבוקר ה־7 באוקטובר 2023, כשפועל עם הצוות שלו להגנת יישובי העוטף, הוא נפצע קשה ונלקח לעזה. ב־1 בדצמבר 2024, צה"ל אישר את מותו, על סמך מודיעין ודאי. הוא היה בן 21 בלבד, שבוע לפני יום הולדתו ה־22. אמש כאמור הושב לארץ, יחד עם החללים אסף חממי ועוז דניאל.