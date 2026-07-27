לוחמי אש של כבאות והצלה פועלים הבוקר (שני) בשריפה בשני מפעלים באזור התעשייה בשדרות לאחר שהתקבל דיווח על עשן כבד במקום. עם הגעתם למקום התברר כי מדובר בשריפה בשני מפעלים, שטראוס ותפוגן. "25 צוותים הכוללים סיוע בין מחוזי פועלים לכיבוי ובלימת שריפה משמעותית במתחם של מחסנים במפעל בעיר שדרות ולמניעת התפשטות האש לעבר מתקנים המכילים חומרים מסוכנים בשטח המפעל", נמסר מכבאות והצלה.

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כוחות רבים של כבאות והצלה פועלים בזירה במאמץ לבלום את התפשטות האש ולהשיג שליטה על האירוע, וכוחות נוספים נמצאים בדרכם למקום. נכון לעכשיו לא ידוע על נפגעים, ובשלב זה נשלל החשד לדליפת חומרים מסוכנים באירוע.

מעיריית שדרות נמסר לתושבים: "לעדכונכם, שריפה פרצה בשני מפעלים באזה"ת שער הנגב. כוחות כבאות והצלה פועלים במקום במאמץ לבלום את התפשטות האש, להשיג שליטה על האירוע ולמנוע פגיעה במבנים סמוכים. בשלב זה אין הנחיות מיוחדות, מלבד לתושבי שכונת המוזיקה שהתבקשו להישאר בבתיהם ולסגור חלונות בשל חשש לדליפת חומרים מסוכנים. נמשיך לעדכנכם ככל שנידרש".

מהמשטרה נמסר: "כוחות משטרת ישראל מהמחוז הדרומי, יחד עם צוותי החירום וההצלה, פועלים בשעה זו באזור התעשייה בעיר שדרות, בעקבות דיווח על שריפה שפרצה במפעל במקום, וקיים חשד לדליפת חומרים מסוכנים. כוחות המשטרה וצוותי החירום וההצלה פועלים לבידוד המתחם, מבצעים סריקות ומכוונים את התנועה, במטרה להסיר כל סכנה לציבור ולאפשר את הטיפול באירוע. הציבור מתבקש להימנע מהגעה ומהתקהלות באזור, כדי למנוע סיכון מיותר ולאפשר לכוחות המשטרה, החילוץ וההצלה לבצע את עבודתם ללא הפרעה".