סערת הסרטון בכביש: המשטרה שוקלת לזמן לחקירה את מדרכי דוד ואייל ברקוביץ'

במשטרה הודיעו היום (שלישי) לזמן לחקירה את פעיל הימין מרדכי בן דוד ואת הפרשן וכדורגלן העבר אייל ברקוביץ', בעקבות התיעוד שבו נראה דוד נגרר על רכבו של ברקוביץ'. על אף הנטען ברשתות, ברקוביץ' לא הגיש תלונה נגד דוד.

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בסרטון המדובר נראה דוד כשהוא רוכן על מכסה המנוע של רכבו של כדורגן העבר, שמחליט ללחוץ על דוושת הגז ולהאיץ. דוד, אוחז במכסה המנוע וקורא לחברו לחסום את הרכב עם האופנוע שלו.

לפי סעיף 27א'

בסרטון אחר, נראה דוד כשהוא חוטף את הנייד של ברקוביץ' ונכנס לתוך רכבו. במהלך הסרטון נראים השניים כשהם מחליפים דברים ביניהם ברוח טובה.