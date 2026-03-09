המטח הכבד שפגע היום (שני) במרכז הארץ גבה את הקורבן הראשון מירי טיל איראני מתפצל אל העורף הישראלי.

הטיל פיזר מטר של פצצות קטנות על שטח נרחב במזרח גוש דן. באתר בניה ביהוד נפגעו אנושות שני עובדים זרים. למרות מאמצי צוותי החירום וההצלה, אחד מהם מת מפצעיו במקום - והשני עדיין נאבק על חייו.

בזירת פגיעה נוספת, באור יהודה, נפצע קשה אדם נוסף מפגיעת אחת הפצצות הקטנות שהטיל מפזר. אף אחד מהנפגעים בזירות השונות לא שהה במרחב מוגן בזמן הפגיעה.

כדי להתבונן מקרוב באמצעי הלחימה המתפצל הזה שאיראן מרבה לשגר בימים האחרונים, ביקרנו היום במתקן המעברים של משטרת ישראל במרכז הארץ. במתקן אוספים את שברי היירוט והפגיעה שהגיעו מזירות נפילה ברחבי הארץ - ואז מנתחים ולומדים אותם.

מאחורי כל אחד מהרסיסים האלה מסתתרת תזכורת - עד כמה מסוכן טיל בליסטי אחד שמתפצל באוויר לעשרות פצצות זעירות. הפצצות מורכבות בראש הקרב של הטיל, וכשהוא מגיע לנקודה מסוימת באוויר הן מתפזרות למרחב, נוחתות ומתפוצצות, ברדיוס של כמה קילומטרים.

רוב הציבור אכן נשמע להנחיות פיקוד העורף וממהר למרחבים המוגנים בזמן האזעקות. אבל לצד זאת הסקרנות הישראלית עדיין קיימת, ויש גם אזרחים שיוצאים החוצה או מתקרבים לזירות נפילה - וזה מסוכן מאוד.

