להמשיך לחיות: המסר של הורי החלל שחר רוזנברג שחזה את מותו | פרויקט מיוחד

על דלת ביתם של אריה ודבורה רוזנברג בנס ציונה, תלוי מכתב מודפס. "28 שנים לנפילתך שחר שלנו באסון המסוקים״, נכתב. "יש עיתים והעין דומעת אמא מביטה בי ואני בה, אוספים את רסיסי החיים ובכוחות משותפים, יחד עם עינת, שגיא, בני זוגם והנכדים, מסיעים את עגלת חיינו קדימה כי - "Life must go on". המוטו הזה היה נוכח לאורך כל ביקורנו בביתם.

"שחר צפה את מותו". הסתכלתי בתמיהה בהורים השכולים נוכח המשפט. "הוא הסריט את עצמו מדבר על כך שייהרג בלבנון, הוא סיכם את חייו ואמר שאחר כך בטח יראו את הסרטון הזה", סיפר אריה. "יש גם את הציור שצייר על מחברת צה"לית ובו שני מסוקים בבית קברות אמריקני בוויאטנם וכתוב - The war is over. אין לנו מושג למה הוא צייר את זה", הוסיפה דבורה.

לצד זאת, השניים סבורים שמדובר בהומור שחור של בנם שנפל באסון המסוקים. "הוא היה אופטימיסט ולכן זה הפתיע אותנו שהוא דיבר על זה. שחר היה שמח ועליז והתעסקות במוות הייתה רחוקה ממנו".

באדיבות המשפחה

כולם מתארים אותו כחברותי, שאהב לבלות והתענג על מוזיקה ותרבות אבל כששאלתי את אביו אריה כיצד היה מתאר אותו הייתה לו תשובה קצת שונה. "ביידיש יש מילה שנקראת אמנץ׳, זה אומר שהוא בן אדם, על הצד החיובי שבדבר - עם ערכים, עם אהבה ונתינה אין סופית. הוא היה בן אדם. הוא לא היה תלמיד מצטיין ולא אתלט. הוא היה בן אדם".

ב-4 בפברואר 1997 אירע אסון המסוקים, כששני מסוקי יסעור התנגשו מעל מושב שאר ישוב. 73 לוחמים שעשו דרכם לפעילות מבצעית בלבנון נהרגו, בהם גם שחר רוזנברג בן ה-20, שיום קודם לכן הסיע את אמו לשדה התעופה.

באדיבות המשפחה

את הבשורה המרה קיבלו אריה ודבורה בעת טיול בדרום אמריקה. אריה היה עם חברו באושוואיה שבארגנטינה ודבורה הייתה בברזיל לפני שחברה אליו. אריה סיפר: "שאלו אותי אם אני רוצה ששגריר ברזיל, שהיה מחוץ לדלת שלה יספר לה. אמרתי – שנינו אחראים ליצירה הנהדרת הזו שקוראים לה שחר. אני אספר לה. סיפרתי לה ששחר עבר תאונת דרכים בתל אביב ונהרג, לא הייתי מסוגל לספר לה על גודל האסון, חשבתי שיהיה לה קל יותר לקבל כך את הבשורה".

דבורה: "אחרי שדיברנו, השגריר נכנס לחדר ושאלתי אותו איך זה קרה. הוא אמר לי ששני מטוסים התנגשו ושמעל ל-70 נהרגו. ואז איבדתי את ההכרה. לא רק שחר שלי! עוד מעל ל-70 נערים".

ההורים השכולים מספרים שכבר בדרכם חזור החליטו - הבית הזה לא יהיה עצוב ושקט. בבית הזה ידברו וינציחו את שחר. וכך, רגע לפני הלוויה אריה אמר לאישתו "תתאפרי, ששחר יקבל אותך בדרכו האחרונה במלוא הדרך".

באדיבות המשפחה

חלק מהנופלים באסון היו חברים של שחר?

דבורה: "החברים הטובים שעד היום מגיעים לאזכרות, היו בהכשרה או קורס והיו אמורים להצטרף למוצב דלעת שבוע אחריו. רק אחרי חודש נתנו להם לצאת. הם היו הרוסים. 30 חבר׳ה שלהם נהרגו באבכה אחת".

שחר, שהיה מש"ק קשר של פלחן נח"ל היה ה"מיזיניק" של המשפחה, צעיר הילדים ביידיש. "נסענו לבית החולים בלילה ולפנות בוקר חשבנו שאלד עם עלות השחר. בסוף ילדתי רק ב-18:00 בערב אבל שחר נולד שחר", מספרת אמו דבורה.

כאמור, שחר שהיה אומן בנפשו הותיר אחריו אוצר של שירים, שרבוטים, סיפורים ואמרות. משפחתו של שחר הוציאה לאור ספר ממכתביו והגיגיו. שירו "השעה היא הלילה" הולחן בידי דני רובס ושודר בטלוויזיה. אביו ואחיו שגיא הוציאו תקליטור שירים שכתבו לזכרו, "לא אשלים לעולם ילד".

באדיבות המשפחה

מעבר לכל אלו, שחר הותיר מורשת. באחד המכתבים שנמצאו לאחר מותו, הוא כתב לחברתו ענת: "פָש (קיצור של פשוש), באוגוסט 98' נשב לנו על שפת הים במאנאלי, אם יש מקום כזה, ונשתה כוס מיץ תפוזים גדולה". מתוך כך, אריה, שלימים היה כתב "מסע אחר", דאג לצאת בכל שנה ליעדים שעלו בשיחותיו עם שחר ולקיים את צוואתו, בתום כל מסע היה מוציא ספר.

"הטיולים הם תחת הכותרת - לראות בעיניי עיניו, להריח באפי אפו, ולטעום בחיכי חיכו. שחר היה סקרן, כל שם של מקום שהוא זרק ושאל אותי עליו הפך ליעד. ׳כמה איים יש בפיליפינים?׳ הגעתי לשם בעקבות השאלה שזרק לי פעם. גם לאיי פיג׳י ששאל אותי עליהם. בעקבות הציור שלו הגעתי לויאטנם", סיפר אריה.

דבורה, מנציחה את שחר באמצעות מאגר מחברות המכיל את כתביו. "הדבקתי את כל מה שמצאתי, את הפתקאות, המכתבים, הטלפונים, והציורים שלו. אחר כך הוספתי כתבות עליו, מודעת אבל. בקורונה עשיתי ספר שמכיל את כל השירים שיש בהם את המילה ׳שחר׳ והדגשתי אותה. אין לי מושג למה עשיתי את זה אבל ההנצחה הזו עושה לי טוב", סיפרה.

השיחה עם ההורים בעשור השמיני לחייהם, הייתה מלאה בהומור וחיוכים, ובית משפחת רוזנברג מלא בשחר. הצמה שגזרו לו לפני הגיוס מונחת בסלון, החדר שלו נותר מלא בחפציו ועם ציורי קיר שהותיר בו. ולמשפחה חשוב להדגיש, כי לא מדובר ב'מוזיאון', אלא בחדר שלנצח יוותר שלו והוא חלק מהבית ומשמש את הנכדים ישנים בו. ״ככל שאתה מזכיר ומדבר על האובן יזכרו אותו", ציינה דבורה.

באדיבות המשפחה

הפחד שישכחו הוא אמיתי?

דבורה: "אנחנו לא יכולים לשכוח אבל ברור אנשים לא יכולים לזכור לאורך זמן. לראשונה עשינו משהו של הנצחה רק אחרי שנתיים מלכתו, לא היו רשתות חברתיות וכל האתרים שיש היום. במלחמה הנוכחית ההורים השכולים שאנחנו מדברים איתם כל הזמן עובדים בלהנציח, והם נורא מפחדים שישכחו ואנחנו אומרים להם - מי שקרוב תמיד יזכור".

מאז 7 באוקטובר

כשדבורה מספרת זאת, היא מתייחסת לליווי שלה ושל אריה קבוצה של שבע משפחות, 14 הורים שכולים, שנכנסו למעגל השכול במלחמת "חרבות ברזל". הליווי נעשה במסגרת עמותה שנקראת אור למשפחות. "את הפגישה הראשונה עשינו בבית שלנו לפני כשנה וההתנסות הייתה בתחילת הדרך קשה מאוד. היום הקבוצה מאוד איכותית", שיתף אריה.

מה אתם אומרים לאותן משפחות שכולות מ-7 באוקטובר?

אריה: "אין 'פתרון בית ספר' אחרי שנהרג לך ילד בשירות הצבאי. זה לא מה אומרים להם – זה מה נאמר בחדר. השיחה היא חופשית".

דבורה הוסיפה: "אנחנו אף פעם לא אחרי אנחנו כל הזמן עם הדבר הזה, זה לא משהו שעוזב אותנו. זה כל הזמן איתנו, ושחר נמצא אתנו. אבל פתאום אחרי 28 שנים להיות במפגש כזה של הורים שהשכול בקרבם כל כך טרי היה קשה, כאילו החזיר אותנו אחורה. לצד זה, הם כל הזמן אומרים לנו שאנחנו נותנים להם המון כוחות".

באדיבות המשפחה

אריה: "יש משפט שאמרנו כמעט מאז שאבדנו את שחר באסון המסוקים 'Life must go on'. השכול הוא שכול, האובדן הוא אובדן, הכאב הוא כאב על כל מה שמתלווה אליו בכל משפחה ומשפחה, אבל מעבר לזה יש עוד ילדים ונכדים וצריך גם לחיות עבורם".

נולד לכם נכד חודש אחרי ששחר נהרג.

"נכון. בברית המילה שלו הייתי הסנדק ואני יושב, התינוק מונח בזרועותיי, ואני מסתכל למעלה ומתחילות לזלוג לי דמעות ואמרתי לעצמי - אריה אל תעשה את הטעות הזו הוא לא שחר. נזהרנו מזה - לא רצינו שבני המשפחה הבאים יגדלו בצילו, הם בפני עצמם".

דבורה הוסיפה: "עינת הבת שלנו רצתה לקרוא לבן שלה על שמו ואמרתי לה בשום פנים ואופן. שחר זה שחר".

רגע לפני שהתחבקנו לשלום שאלתי את השניים מה חשוב להם שיהיה בכתבה על יום הזיכרון שמדברת על שחר ושניהם הסכימו – שלא יהיה עצוב. אריה הוסיף: "זה לא חשוב - ברגע שאת כותבת וזה מפורסם - זוכרים אותו, וזה מה שחשוב".

או כפי ששחר עצמו סיכם זאת:

"והשארתי מכתב פרידה שכל החלשים בעולם יתמלאו בתקוות בשחר של אהבה"

*מתוך השיר "שחר של האהבה" - מילים: יפעת בר סלע, שחר רוזנברג ומאיה הובני